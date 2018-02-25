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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Кельн
РБ Лейпциг - Кельн: обзор матча 25 февраля 2018
РБ Лейпциг
25.02.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Кельн
5'
Ж. Огустен
70'
В. Косьелло
77'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Кельн
Желтая карточка
К. Кампль
87'
77'
ГОЛ! 1:2!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
М. Риссе
70'
ГОЛ! 1:1!
В. Косьелло
13'
Желтая карточка
М. Хегер
ГОЛ! 1:0!
Ж. Огустен
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
13
Бернардо
16
Клостерманн
2
Упамекано
4
Орбан
44
Кампль
20
Забитцер
10
Форсберг
77
Брума
97
Огустен
11
Лукман
3-3-2-2
1
Хорн
3
Хайнц
22
Мере
4
Соренсен
14
Хектор
6
Хегер
38
Хорн
26
Косьелло
31
Риссе
9
Теродде
10
Осако
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Кельн
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча РБ Лейпциг - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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