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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Кельн
Шальке-04 - Кельн: обзор матча 02 декабря 2017
Шальке-04
02.12.2017, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Кельн
36'
Г. Бургшталлер
72'
А. Арит
50'
С. Гирасси
77'
С. Гирасси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Кельн
90'
+3
Вторая желтая
Ю. Осако
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Гирасси
ГОЛ! 2:1!
А. Арит
72'
50'
ГОЛ! 1:1!
С. Гирасси
Пас отдал
С. Озкан
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Д. Калиджиури
36'
32'
Желтая карточка
Ю. Осако
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Макс Майер
АП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Ферманн
5
Очипка
22
Настасич
27
Налдо
21
Стамбули
22
МакКенни
22
Коноплянка
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
7
Майер
3-2-3-2
1
Хорн
4
Соренсен
16
Ольковски
34
Рауш
22
Мере
38
Хорн
5
Озкан
18
Йойич
33
Леманн
10
Осако
9
Гирасси
Остались в запасе
Шальке-04
Кельн
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Шальке-04 - Кельн
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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