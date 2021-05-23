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Анжело Да Кошта
Статистика
Анжело Да Кошта - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1983 (42), Сан-Бернардо
#1 | Вратарь
186 см | 81 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1 : 4
23.05.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 1
08.05.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3 : 3
02.05.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
5 : 0
25.04.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1 : 1
21.04.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
4 : 1
18.04.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1 : 0
11.04.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0 : 1
03.04.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2 : 3
20.03.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3 : 1
14.03.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3 : 1
07.03.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 0
03.03.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2 : 0
27.02.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1 : 1
20.02.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1 : 1
12.02.2021
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0 : 3
07.02.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 2
30.01.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2 : 0
24.01.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1 : 0
16.01.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2 : 0
09.01.2021
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 2
06.01.2021
Удинезе
1' - 90'
86'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0 : 0
03.01.2021
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2 : 2
23.12.2020
Аталанта
1' - 90'
86'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 1
20.12.2020
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2 : 2
16.12.2020
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 5
13.12.2020
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3 : 1
05.12.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
29.11.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
1 : 2
22.11.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0 : 1
08.11.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3 : 2
31.10.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
3 : 4
18.10.2020
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Беневенто
1 : 0
04.10.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
4 : 1
28.09.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2 : 0
21.09.2020
Болонья
Был в запасе
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