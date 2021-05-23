Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011