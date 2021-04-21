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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Торино
Болонья - Торино: обзор матча 21 апреля 2021
Болонья
21.04.2021, среда, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Торино
25'
М. Барроу
58'
Р. Мандрагора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Торино
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Н. Сансоне
83'
Желтая карточка
Данило
81'
72'
Замена
С. Лукич
️️️️
Т. Ринкон
72'
Замена
А. Санабрия
️️️️
А. Белотти
65'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Р. Родригес
65'
Замена
Д. Базелли
️️️️
С. Верди
58'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мандрагора
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
М. Дийкс
56'
Замена
М. Сванберг
️️️️
А. Бальдюрссон
56'
Замена
Й. Схаутен
️️️️
А. Поли
55'
Желтая карточка
И. Мбайе
53'
Желтая карточка
А. Поли
51'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Ринкон
Желтая карточка
А. Бальдюрссон
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Барроу
Пас отдал
Р. Сориано
25'
18'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Н. Домингес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
14
Амер Гояк
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-2-2-2
1
Скорупски
35
Дийкс
5
Данило
5
Сумаоро
15
Мбайе
15
Поли
8
Домингес
11
Сансоне
21
Сориано
99
Барроу
7
Орсолини
3-3-1-1-2
32
Милинкович-Савич
4
Иццо
63
Н'Кулу
3
Бремер
90
Синго
8
Мандрагора
15
Родригес
8
Ринкон
90
Верди
11
Белотти
11
Дзадза
35
Дийкс
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
35
Дийкс
8
Домингес
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
8
Домингес
15
Поли
22
Схаутен
22
Схаутен
15
Поли
Бальдюрссон
32
Сванберг
32
Сванберг
Бальдюрссон
11
Сансоне
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
11
Сансоне
15
Родригес
14
Ансальди
14
Ансальди
15
Родригес
8
Ринкон
23
Лукич
23
Лукич
8
Ринкон
90
Верди
33
Базелли
33
Базелли
90
Верди
11
Белотти
19
Санабрия
19
Санабрия
11
Белотти
Остались в запасе
Болонья
Торино
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
1
Самир Уйкани
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Амер Гояк
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Амер Гояк
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Болонья - Торино
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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