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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Болонья
Парма - Болонья: обзор матча 07 февраля 2021
Парма
07.02.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 3
Завершен
Болонья
15'
М. Барроу
33'
М. Барроу
90+2'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Болонья
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Р. Орсолини
Пас отдал
Р. Сориано
89'
Замена
А. Поли
️️️️
Й. Схаутен
82'
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Барроу
Замена
Эрнани
️️️️
Ю. Куцка
82'
Желтая карточка
Б. Алвеш
75'
Замена
В. Михаила
️️️️
Я. Куртич
70'
67'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Сков Ольсен
67'
Замена
Н. Домингес
️️️️
М. Сванберг
66'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Н. Сансоне
62'
Желтая карточка
М. Сванберг
Замена
В. Сиприен
️️️️
Г. Бругман
55'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
А. Корнелиус
55'
Замена
Д. Ман
️️️️
М. Бани
46'
Желтая карточка
А. Конти
35'
33'
ГОЛ! 0:2!
М. Барроу
Пас отдал
Н. Сансоне
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Барроу
Пас отдал
Н. Сансоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
29
Дан Диркс
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
23
Эрнани
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
11
Хуан Брунетта
АП
27
Деннис Ман
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
3-3-2-1-1
55
Сепе
71
Осорио
13
Конти
5
Гальоло
22
Алвеш
16
Бругман
13
Бани
27
Куртич
33
Куцка
27
Жервиньо
14
Корнелиус
4-3-1-2
1
Скорупски
5
Томиясу
5
Сумаоро
5
Данило
35
Дийкс
32
Сванберг
22
Схаутен
21
Сориано
11
Сансоне
99
Барроу
70
Сков Ольсен
27
Куртич
7
Михаила
7
Михаила
27
Куртич
13
Бани
27
Ман
27
Ман
13
Бани
16
Бругман
25
Сиприен
25
Сиприен
16
Бругман
33
Куцка
23
Эрнани
23
Эрнани
33
Куцка
14
Корнелиус
11
Зиркзее
11
Зиркзее
14
Корнелиус
32
Сванберг
8
Домингес
8
Домингес
32
Сванберг
11
Сансоне
25
Вигнато
25
Вигнато
11
Сансоне
22
Схаутен
15
Поли
15
Поли
22
Схаутен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
99
Барроу
8
Паласио
8
Паласио
99
Барроу
Остались в запасе
Парма
Болонья
29
Дан Диркс
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
11
Хуан Брунетта
АП
91
Симоне Коломби
ВР
19
Симон Сом
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
6
Валентин Антов
ЦЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
29
Дан Диркс
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
11
Хуан Брунетта
АП
91
Симоне Коломби
ВР
19
Симон Сом
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
Остались в запасе
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
6
Валентин Антов
ЦЗ
2
Аарон Хики
ЛЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Парма - Болонья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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