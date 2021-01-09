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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Болонья
Дженоа - Болонья: обзор матча 09 января 2021
Дженоа
09.01.2021, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
44'
М. Зайц
55'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Болонья
Желтая карточка
П. Гильоне
87'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Дестро
86'
81'
Замена
А. Поли
️️️️
Н. Пас
Замена
М. Пьяца
️️️️
Э. Шомуродов
81'
74'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
Замена
Л. Лерагер
️️️️
С. Эбоа
74'
Желтая карточка
И. Радованович
66'
60'
Замена
М. Барроу
️️️️
Й. Схаутен
60'
Замена
М. Дийкс
️️️️
А. Хики
ГОЛ! 2:0!
М. Дестро
Пас отдал
С. Эбоа
55'
Замена
С. Эбоа
️️️️
В. Бехрами
46'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Д. Кришито
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Зайц
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
89
Стив-Майк Эбоа
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Болонья
25
Марко Молла
ВР
1
Себастьян Бреза
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
21
Симоне Рабби
ЦФ
13
Alex Arnofoli
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
4-1-3-2
1
Перин
5
Масиелло
13
Бани
4
Кришито
77
Дзаппакоста
16
Радованович
85
Бехрами
47
Бадель
8
Зайц
14
Шомуродов
21
Дестро
4-4-2
1
Да Кошта
5
Томиясу
5
Данило
3
Пас
2
Хики
22
Схаутен
21
Сориано
25
Вигнато
8
Домингес
8
Паласио
7
Орсолини
4
Кришито
18
Гильоне
18
Гильоне
4
Кришито
85
Бехрами
89
Эбоа
89
Эбоа
85
Бехрами
21
Дестро
72
Мелегони
72
Мелегони
21
Дестро
Эбоа
21
Лерагер
21
Лерагер
Эбоа
14
Шомуродов
7
Пьяца
7
Пьяца
14
Шомуродов
2
Хики
35
Дийкс
35
Дийкс
2
Хики
3
Пас
15
Поли
15
Поли
3
Пас
22
Схаутен
99
Барроу
99
Барроу
22
Схаутен
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
6
Николо Ровелла
ОП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
21
Симоне Рабби
ЦФ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
13
Alex Arnofoli
ЦФ
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
25
Марко Молла
ВР
1
Себастьян Бреза
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
6
Николо Ровелла
ОП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Стефано Стураро
ЦП
Остались в запасе
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
21
Симоне Рабби
ЦФ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
13
Alex Arnofoli
ЦФ
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
25
Марко Молла
ВР
1
Себастьян Бреза
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Дженоа - Болонья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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