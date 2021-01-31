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    Нолан Ру - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Нолан
    Фамилия Ру
    Команда Ним
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 марта 1988 (35 лет)
    Рост 182
    Вес 75
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 19 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2021 87' -90' Ланс (Ланс) 2:1 Ним (Ним)
    18.04.2021 89' -90' Ним (Ним) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    11.04.2021 Был в запасе Брест (Брест) 1:1 Ним (Ним)
    21.03.2021 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:2 Ним (Ним)
    14.03.2021 87' -90' Ним (Ним) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    03.03.2021 85' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Ним (Ним)
    28.02.2021 Был в запасе Ним (Ним) 1:1 Нант (Нант)
    24.02.2021 Был в запасе Ним (Ним) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    07.02.2021 66' -90' Ним (Ним) 3:4 Монако (Монако)
    31.01.2021 73' -90' Анжер (Анжер) 3:1 Ним (Ним)
    16.01.2021 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:2 Ним (Ним)
    09.01.2021 1' -83' Ним (Ним) 0:1 Лилль (Лилль)
    06.01.2021 46' -90' Страсбур (Страсбур) 5:0 Ним (Ним)
    23.12.2020 65' -90' Ним (Ним) 1:3 Дижон (Дижон)
    20.12.2020 1' -52' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:2 Ним (Ним)
    16.12.2020 1' -83' Ним (Ним) 0:2 Ницца (Ницца)
    60'
    13.12.2020 66' -90' Лорьян (Лорьян) 3:0 Ним (Ним)
    04.12.2020 90' -90' Ним (Ним) 0:2 Марсель (Марсель)
    29.11.2020 Был в запасе Монако (Монако) 3:0 Ним (Ним)
    22.11.2020 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Ним (Ним)
    08.11.2020 Был в запасе Ним (Ним) 1:5 Анжер (Анжер)
    01.11.2020 1' -67' Ним (Ним) 0:1 Метц (Метц)
    40'
    25.10.2020 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:0 Ним (Ним)
    16.10.2020 1' -67' Ним (Ним) 0:4 ПСЖ (Париж)
    04.10.2020 63' -90' Монпелье (Монпелье) 0:1 Ним (Ним)
    27.09.2020 1' -66' Ним (Ним) 1:1 Ланс (Ланс)
    18.09.2020 46' -90' Лион (Лион) 0:0 Ним (Ним)
    13.09.2020 80' -90' Ним (Ним) 2:4 Ренн (Ренн)
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