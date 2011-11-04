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Бобирмиза Махмудов - статистика

Завершил карьеру
16 августа 1992 (34)
#89 | Полузащитник
173 см | 63 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь (мол)
26
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ростов (мол)
0 : 2
04.11.2011
Томь (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
0 : 2
29.10.2011
Динамо (мол)
1' - 90'
84'
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Спартак М (мол)
4 : 0
22.10.2011
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
15.10.2011
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Зенит (мол)
2 : 2
23.09.2011
Томь (мол)
1' - 90'
31'
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
Томь (мол)
3 : 3
16.09.2011
Краснодар (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 2
10.09.2011
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
Томь (мол)
1 : 0
26.08.2011
Амкар (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
ЦСКА (мол)
1 : 1
19.08.2011
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
Томь (мол)
2 : 1
12.08.2011
Спартак Нч (мол)
1' - 88'
20'
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
Анжи (мол)
3 : 0
05.08.2011
Томь (мол)
1' - 63'
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Томь (мол)
4 : 0
29.07.2011
Ахмат (мол)
1' - 78'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Кубань (мол)
0 : 0
22.07.2011
Томь (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Томь (мол)
3 : 1
21.06.2011
Ростов (мол)
1' - 86'
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Динамо (мол)
4 : 0
17.06.2011
Томь (мол)
1' - 46'
10'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Томь (мол)
2 : 0
13.06.2011
Спартак М (мол)
1' - 64'
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
Томь (мол)
1 : 3
09.06.2011
Локомотив (мол)
1' - 62'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Рубин (мол)
0 : 2
26.05.2011
Томь (мол)
1' - 82'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Томь (мол)
0 : 2
06.05.2011
Кр. Советов (мол)
1' - 68'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Амкар (мол)
1 : 2
30.04.2011
Томь (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Спартак Нч (мол)
3 : 5
17.04.2011
Томь (мол)
1' - 61'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Томь (мол)
0 : 0
10.04.2011
Анжи (мол)
1' - 70'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Ахмат (мол)
1 : 1
03.04.2011
Томь (мол)
1' - 89'
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Томь (мол)
1 : 0
19.03.2011
Кубань (мол)
1' - 83'
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