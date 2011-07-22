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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Томь (мол)
Кубань (мол) - Томь (мол): обзор матча 22 июля 2011
Кубань (мол)
22.07.2011, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
0 : 0
Завершен
Томь (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
В. Лобкарев
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
К. Погребняк
Замена
С. Аксанов
️️️️
И. Протасов
Замена
А. Богданов
️️️️
Е. Чернов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
Д. Никитинский
Желтая карточка
А. Карибов
Замена
Е. Курдус
️️️️
А. Секрет
Замена
А. Сазонов
️️️️
О. Сокулов
Замена
И. Падерин
️️️️
Т. Мамедов
Замена
А. Карибов
️️️️
Р. Слинько
Желтая карточка
С. Дрампов
18'
Желтая карточка
А. Кочергин
Желтая карточка
Т. Мамедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
77
Таваккюль Мамедов
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
17
Максим Малыш
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
20
Илья Протасов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Кубань (мол)
9
Александр Руденко
ВР
94
Александр Каглюк
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
69
Иван Гаглоев
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
Томь (мол)
71
Глеб Сочаво
ВР
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
49
Александр Богданов
ЦФ
2-3-2-2
1
Байчора
15
Князев
75
Дрампов
77
Мамедов
92
Слинько
5
Калайджян
17
Малыш
52
Лобкарев
19
Секрет
91
Касьянов
3-2-4-1
1
Комиссаров
22
Овсянников
92
Кочергин
4
Воронов
30
Башилов
23
Чернов
89
Махмудов
65
Сокулов
7
Никитинский
20
Протасов
9
Погребняк
19
Секрет
73
Курдус
73
Курдус
19
Секрет
92
Слинько
22
Карибов
22
Карибов
92
Слинько
77
Мамедов
10
Падерин
10
Падерин
77
Мамедов
65
Сокулов
10
Сазонов
10
Сазонов
65
Сокулов
7
Никитинский
33
Кокшаров
33
Кокшаров
7
Никитинский
23
Чернов
49
Богданов
49
Богданов
23
Чернов
20
Протасов
11
Аксанов
11
Аксанов
20
Протасов
9
Погребняк
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
9
Погребняк
Остались в запасе
Кубань (мол)
Томь (мол)
94
Александр Каглюк
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
69
Иван Гаглоев
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
71
Глеб Сочаво
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
Остались в запасе
94
Александр Каглюк
ЦЗ
5
Каха Халваши
ЦП
69
Иван Гаглоев
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
Остались в запасе
71
Глеб Сочаво
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
Статистика матча Кубань (мол) - Томь (мол)
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Томь (мол)
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
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