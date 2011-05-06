Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
Томь (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 06 мая 2011
Томь (мол)
06.05.2011, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
0 : 2
Завершен
Кр. Советов (мол)
32'
В. Почивалин
43'
Х. Карлос Эскобар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
+2
Желтая карточка
Д. Юрченко
Замена
Е. Фролов
️️️️
Х. Карлос Эскобар
Вторая желтая
А. Попов
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Кочергин
Желтая карточка
К. Погребняк
Замена
М. Губжев
️️️️
М. Палиенко
Желтая карточка
А. Москов
Замена
А. Богданов
️️️️
Б. Махмудов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Козлов
Замена
С. Аксанов
️️️️
О. Сокулов
Желтая карточка
Р. Касьянов
Желтая карточка
А. Кочергин
Желтая карточка
А. Попов
Замена
А. Сазонов
️️️️
Д. Никитинский
Замена
А. Москов
️️️️
Е. Чернов
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
О. Шалаев
Замена
А. Хрущев
️️️️
Д. Ковба
Замена
П. Новицкий
️️️️
В. Почивалин
Желтая карточка
Д. Воронов
ГОЛ! 0:2!
Х. Карлос Эскобар
Желтая карточка
Д. Дикьяра
ГОЛ! 0:1!
В. Почивалин
Желтая карточка
О. Шалаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Роман Касьянов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
13
Евгений Зверев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
99
Максим Палиенко
АП
39
Алексей Попов
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
0
Александр Москов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
49
Александр Богданов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
37
Евгений Фролов
ЦП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
25
Марат Губжев
ЦФ
3-2-4-1
1
Комиссаров
92
Кочергин
22
Овсянников
4
Воронов
23
Чернов
30
Башилов
65
Сокулов
7
Никитинский
44
Козлов
89
Махмудов
9
Погребняк
3-1-3-2-1
1
Юрченко
3
Касьянов
25
Концедалов
13
Почивалин
18
Шалаев
13
Зверев
2
Ковба
99
Дикьяра
88
Эскобар
99
Палиенко
39
Попов
23
Чернов
0
Москов
0
Москов
23
Чернов
7
Никитинский
10
Сазонов
10
Сазонов
7
Никитинский
65
Сокулов
11
Аксанов
11
Аксанов
65
Сокулов
44
Козлов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
44
Козлов
89
Махмудов
49
Богданов
49
Богданов
89
Махмудов
92
Кочергин
85
Ефремов
85
Ефремов
92
Кочергин
88
Эскобар
37
Фролов
37
Фролов
88
Эскобар
99
Палиенко
25
Губжев
25
Губжев
99
Палиенко
18
Шалаев
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
18
Шалаев
13
Почивалин
0
Новицкий
0
Новицкий
13
Почивалин
2
Ковба
17
Хрущев
17
Хрущев
2
Ковба
Остались в запасе
Томь (мол)
Кр. Советов (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
17
Сергей Сипатов
ЦФ
1
Алексей Козлов
ВР
Остались в запасе
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
17
Сергей Сипатов
ЦФ
1
Алексей Козлов
ВР
Статистика матча Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+