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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Томь (мол)
Локомотив (мол) - Томь (мол): обзор матча 15 октября 2011
Локомотив (мол)
15.10.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
2 : 1
Завершен
Томь (мол)
5'
Д. Полоз
23'
Г. Нуров
50'
Н. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Томь (мол)
Замена
С. Цвейба
️️️️
В. Подберезкин
+2
Желтая карточка
А. Закускин
Замена
С. Синявский
️️️️
Н. Дубчак
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Н. Погребняк
Замена
Н. Лапин
️️️️
Д. Полоз
Замена
Е. Горячев
️️️️
А. Москов
Желтая карточка
Д. Полоз
ГОЛ! 2:1!
Н. Погребняк
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Сазонов
Замена
А. Ропотан
️️️️
Е. Кокшаров
Замена
Д. Воронов
️️️️
Д. Тихонов
Замена
А. Маренич
️️️️
Г. Нуров
Вторая желтая
А. Кочергин
Желтая карточка
В. Подберезкин
Желтая карточка
А. Кочергин
Замена
А. Москов
️️️️
С. Аксанов
ГОЛ! 2:0!
Г. Нуров
Желтая карточка
Н. Дубчак
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Полоз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Закускин
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
94
Георгий Нуров
АП
Главный тренер
Владимир Волчек
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
71
Александр Маренич
ЛП
78
Николай Калинский
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
93
Семен Синявский
ЦФ
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
0
Александр Москов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
4-3-3
52
Боданов
11
Павлов
93
Бурнаш
0
Дьяков
22
Голбан
8
Закускин
24
Хартияди
92
Подберезкин
7
Полоз
94
Нуров
7
Дубчак
3-2-4-1
47
Филиппов
28
Погребняк
22
Овсянников
92
Кочергин
30
Башилов
23
Чернов
97
Тихонов
33
Кокшаров
89
Махмудов
11
Аксанов
10
Сазонов
7
Дубчак
93
Синявский
93
Синявский
7
Дубчак
7
Полоз
9
Лапин
9
Лапин
7
Полоз
94
Нуров
71
Маренич
71
Маренич
94
Нуров
92
Подберезкин
14
Цвейба
14
Цвейба
92
Подберезкин
11
Аксанов
0
Москов
0
Москов
11
Аксанов
Москов
45
Горячев
45
Горячев
Москов
28
Погребняк
85
Ефремов
85
Ефремов
28
Погребняк
97
Тихонов
4
Воронов
4
Воронов
97
Тихонов
33
Кокшаров
19
Ропотан
19
Ропотан
33
Кокшаров
10
Сазонов
9
Погребняк
9
Погребняк
10
Сазонов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Томь (мол)
23
Сергей Зуйков
ПЗ
1
Юрий Костриков
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Владимир Волчек
1
Даниил Гавиловский
ВР
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
1
Юрий Костриков
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
Остались в запасе
1
Даниил Гавиловский
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Локомотив (мол) - Томь (мол)
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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