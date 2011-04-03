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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Томь (мол)
Ахмат (мол) - Томь (мол): обзор матча 03 апреля 2011
Ахмат (мол)
03.04.2011, воскресенье, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
1 : 1
Завершен
Томь (мол)
76'
А. Тембулатов
78'
К. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Томь (мол)
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
К. Погребняк
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Б. Махмудов
Желтая карточка
Б. Умаров
Замена
И. Протасов
️️️️
О. Сокулов
Замена
С. Эльгаджиев
️️️️
Ю. Тепишев
Желтая карточка
М. Адаев
ГОЛ! 1:1!
К. Погребняк
ГОЛ! 1:0!
А. Тембулатов
Замена
А. Богданов
️️️️
А. Сазонов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Козлов
Замена
А. Москов
️️️️
Д. Никитинский
Замена
С. Сулейманов
️️️️
Х. Кадыров
Замена
М. Адамов
️️️️
Б. Усманов
Замена
Ю. Тепишев
️️️️
В. Белозеров
Желтая карточка
Х. Кадыров
Желтая карточка
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
А. Тембулатов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
98
Батыр Умаров
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
63
Вадим Белозеров
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Магомед Магомаев
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Ахмат (мол)
91
Магомед Докуев
ВР
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
71
Сайд-Магомед Сулейманов
ЦП
61
Мовсур Адамов
ЦП
39
Умар Давлетмурзаев
ЦП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
3-5-1
95
Эдилов
98
Умаров
36
Адаев
4
Тагилов
42
Тохосашвили
50
Ашаханов
63
Белозеров
20
Усманов
77
Тембулатов
10
Кадыров
4-4-2
1
Комиссаров
30
Башилов
92
Кочергин
4
Воронов
22
Овсянников
65
Сокулов
44
Козлов
7
Никитинский
89
Махмудов
9
Погребняк
10
Сазонов
10
Кадыров
71
Сулейманов
71
Сулейманов
10
Кадыров
20
Усманов
61
Адамов
61
Адамов
20
Усманов
Тепишев
38
Эльгаджиев
38
Эльгаджиев
Тепишев
63
Белозеров
35
Тепишев
35
Тепишев
63
Белозеров
9
Погребняк
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
9
Погребняк
89
Махмудов
85
Ефремов
85
Ефремов
89
Махмудов
65
Сокулов
20
Протасов
20
Протасов
65
Сокулов
10
Сазонов
49
Богданов
49
Богданов
10
Сазонов
44
Козлов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
44
Козлов
7
Никитинский
0
Москов
0
Москов
7
Никитинский
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Томь (мол)
39
Умар Давлетмурзаев
ЦП
91
Магомед Докуев
ВР
Главный тренер
Магомед Магомаев
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
39
Умар Давлетмурзаев
ЦП
91
Магомед Докуев
ВР
Остались в запасе
51
Владимир Агеев
ВР
Главный тренер
Магомед Магомаев
Статистика матча Ахмат (мол) - Томь (мол)
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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