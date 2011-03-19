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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Кубань (мол)
Томь (мол) - Кубань (мол): обзор матча 19 марта 2011
Томь (мол)
19.03.2011, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (мол)
86'
К. Погребняк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Кубань (мол)
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
Р. Жариков
Желтая карточка
В. Лобкарев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Погребняк
Замена
Д. Тихонов
️️️️
Б. Махмудов
Замена
А. Москов
️️️️
А. Сазонов
Замена
В. Лобкарев
️️️️
И. Падерин
Желтая карточка
М. Башилов
Желтая карточка
И. Падерин
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Никитинский
Желтая карточка
М. Ковальчук
Замена
М. Ковальчук
️️️️
Б. Мустафаев
Желтая карточка
А. Нестеренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Кубань (мол)
1
Станислав Намашко
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
2
Сергей Горелов
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
94
Александр Каглюк
ЦЗ
27
Александр Нестеренко
ЦП
77
Таваккюль Мамедов
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
19
Антон Секрет
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
69
Максим Суворов
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
22
Александр Карибов
ЦП
69
Иван Гаглоев
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
4-3-3
1
Комиссаров
22
Овсянников
92
Кочергин
4
Воронов
30
Башилов
89
Махмудов
65
Сокулов
7
Никитинский
9
Погребняк
43
Жариков
10
Сазонов
3-5-1
1
Намашко
2
Горелов
15
Князев
94
Каглюк
27
Нестеренко
92
Слинько
5
Калайджян
10
Падерин
77
Мамедов
19
Секрет
89
Махмудов
97
Тихонов
97
Тихонов
89
Махмудов
10
Сазонов
0
Москов
0
Москов
10
Сазонов
43
Жариков
33
Кокшаров
33
Кокшаров
43
Жариков
7
Никитинский
44
Козлов
44
Козлов
7
Никитинский
15
Мустафаев
73
Ковальчук
73
Ковальчук
15
Мустафаев
10
Падерин
52
Лобкарев
52
Лобкарев
10
Падерин
Остались в запасе
Томь (мол)
Кубань (мол)
20
Илья Протасов
ЦП
69
Максим Суворов
ЦЗ
51
Владимир Агеев
ВР
22
Александр Карибов
ЦП
69
Иван Гаглоев
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
Остались в запасе
20
Илья Протасов
ЦП
69
Максим Суворов
ЦЗ
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
22
Александр Карибов
ЦП
69
Иван Гаглоев
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
Статистика матча Томь (мол) - Кубань (мол)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь (мол)
Кубань (мол)
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
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