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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Томь (мол)
Ростов (мол) - Томь (мол): обзор матча 04 ноября 2011
Ростов (мол)
04.11.2011, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
0 : 2
Завершен
Томь (мол)
19'
А. Богданов
75'
М. Башилов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
А. Кулишев
+1
Замена
И. Протасов
️️️️
Е. Горячев
Замена
А. Арефьев
️️️️
Ф. Дворников
Замена
Д. Тихонов
️️️️
О. Сокулов
Замена
Т. Мирзоев
️️️️
Н. Васильев
Замена
А. Демченко
️️️️
В. Филатов
Замена
А. Кочергин
️️️️
Е. Чернов
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Башилов
Замена
С. Аксанов
️️️️
А. Богданов
Желтая карточка
Я. Овсянников
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Котенев
Желтая карточка
А. Котенев
Замена
А. Зотов
️️️️
Р. Емельянов
Желтая карточка
Н. Погребняк
Замена
Б. Махмудов
️️️️
Д. Ефремов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Москов
Замена
Ф. Дворников
️️️️
Д. Кухарчук
Желтая карточка
Р. Емельянов
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Богданов
Желтая карточка
В. Мироник
18'
Желтая карточка
М. Башилов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
21
Валентин Филатов
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
5
Антон Котенев
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
43
Тимур Мирзоев
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Федор Дворников
ЦФ
44
Андрей Арефьев
ЦФ
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
92
Артем Кочергин
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
3-3-2-1
30
Соловьев
37
Хагба
5
Котенев
66
Губанов
21
Филатов
92
Емельянов
5
Мироник
45
Кухарчук
96
Васильев
70
Гурбанов
3-2-3-2
47
Филиппов
45
Горячев
28
Погребняк
22
Овсянников
30
Башилов
23
Чернов
65
Сокулов
85
Ефремов
0
Москов
10
Сазонов
49
Богданов
96
Васильев
43
Мирзоев
43
Мирзоев
96
Васильев
5
Котенев
32
Кулишев
32
Кулишев
5
Котенев
45
Кухарчук
9
Дворников
9
Дворников
45
Кухарчук
92
Емельянов
68
Зотов
68
Зотов
92
Емельянов
21
Филатов
17
Демченко
17
Демченко
21
Филатов
Дворников
44
Арефьев
44
Арефьев
Дворников
49
Богданов
11
Аксанов
11
Аксанов
49
Богданов
85
Ефремов
89
Махмудов
89
Махмудов
85
Ефремов
23
Чернов
92
Кочергин
92
Кочергин
23
Чернов
0
Москов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
0
Москов
65
Сокулов
97
Тихонов
97
Тихонов
65
Сокулов
45
Горячев
20
Протасов
20
Протасов
45
Горячев
Остались в запасе
Ростов (мол)
Томь (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
1
Даниил Гавиловский
ВР
Остались в запасе
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
1
Даниил Гавиловский
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Ростов (мол) - Томь (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
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2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
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