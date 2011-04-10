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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Анжи (мол)
Томь (мол) - Анжи (мол): обзор матча 10 апреля 2011
Томь (мол)
10.04.2011, воскресенье, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 0
Завершен
Анжи (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Анжи (мол)
Желтая карточка
Д. Тихонов
Замена
Г. Гаджиев
️️️️
А. Исах Элиакву
Замена
В. Агеев
️️️️
А. Ботвиньев
Замена
А. Гераев
️️️️
Ш. Мирзаев
Замена
А. Богданов
️️️️
А. Сазонов
Замена
Д. Тихонов
️️️️
Б. Махмудов
Замена
Е. Горячев
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
А. Ибрагимгаджиев
Замена
А. Москов
️️️️
Е. Чернов
Желтая карточка
И. Протасов
Желтая карточка
В. Кузьмичев
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
К. Погребняк
Замена
И. Протасов
️️️️
Д. Никитинский
Желтая карточка
А. Сазонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
Анжи (мол)
34
Гамзат Алданов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
4-4-2
62
Ботвиньев
23
Чернов
22
Овсянников
4
Воронов
30
Башилов
89
Махмудов
44
Козлов
7
Никитинский
65
Сокулов
9
Погребняк
10
Сазонов
3-4-3
1
Дженетов
75
Ибрагимгаджиев
15
Гусейнов
44
Удунян
17
Мирзабеков
17
Мухаммад
28
Кузьмичев
24
Расулов
21
Илуридзе
33
Элиакву
92
Мирзаев
44
Козлов
45
Горячев
45
Горячев
44
Козлов
89
Махмудов
97
Тихонов
97
Тихонов
89
Махмудов
23
Чернов
0
Москов
0
Москов
23
Чернов
9
Погребняк
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
9
Погребняк
7
Никитинский
20
Протасов
20
Протасов
7
Никитинский
10
Сазонов
49
Богданов
49
Богданов
10
Сазонов
62
Ботвиньев
51
Агеев
51
Агеев
62
Ботвиньев
92
Мирзаев
83
Гераев
83
Гераев
92
Мирзаев
33
Элиакву
98
Гаджиев
98
Гаджиев
33
Элиакву
Остались в запасе
Томь (мол)
Анжи (мол)
34
Гамзат Алданов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
Остались в запасе
34
Гамзат Алданов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Томь (мол) - Анжи (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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