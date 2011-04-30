Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Томь (мол)
Амкар (мол) - Томь (мол): обзор матча 30 апреля 2011
Амкар (мол)
30.04.2011, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
1 : 2
Завершен
Томь (мол)
56'
А. Субботин
89'
А. Сазонов
90'
С. Аксанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
А. Козлов
Замена
Д. Ефремов
️️️️
И. Протасов
ГОЛ! 1:2!
С. Аксанов
ГОЛ! 1:1!
А. Сазонов
Желтая карточка
А. Васильев
Желтая карточка
Е. Рудаков
Желтая карточка
Д. Ершов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
Д. Никитинский
Замена
Т. Сиротин
️️️️
Е. Смородин
Желтая карточка
А. Морыганов
Замена
С. Аксанов
️️️️
О. Сокулов
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Романенко
Желтая карточка
И. Протасов
Замена
А. Сазонов
️️️️
Е. Чернов
Замена
А. Андриевский
️️️️
Д. Кочкин
ГОЛ! 1:0!
А. Субботин
Замена
А. Субботин
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
А. Романенко
️️️️
А. Скворцов
Желтая карточка
А. Блынду
Желтая карточка
Д. Никитинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
4
Артем Морыганов
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Амкар (мол)
14
Игорь Степанов
ВР
44
Никита Пермяков
ЦЗ
22
Антон Романенко
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
17
Артем Васильев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
28
Николай Погребняк
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Ершов
4
Морыганов
88
Рудаков
25
Смирнов
98
Блынду
5
Рябокобыленко
93
Смородин
84
Кочкин
7
Тюкалов
18
Бурмистров
92
Скворцов
3-2-4-1
1
Комиссаров
92
Кочергин
22
Овсянников
4
Воронов
30
Башилов
23
Чернов
20
Протасов
7
Никитинский
44
Козлов
65
Сокулов
9
Погребняк
92
Скворцов
22
Романенко
22
Романенко
92
Скворцов
84
Кочкин
29
Андриевский
29
Андриевский
84
Кочкин
93
Смородин
49
Сиротин
49
Сиротин
93
Смородин
Романенко
17
Васильев
17
Васильев
Романенко
18
Бурмистров
9
Субботин
9
Субботин
18
Бурмистров
23
Чернов
10
Сазонов
10
Сазонов
23
Чернов
65
Сокулов
11
Аксанов
11
Аксанов
65
Сокулов
7
Никитинский
33
Кокшаров
33
Кокшаров
7
Никитинский
20
Протасов
85
Ефремов
85
Ефремов
20
Протасов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Томь (мол)
44
Никита Пермяков
ЦЗ
14
Игорь Степанов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
28
Николай Погребняк
ЦЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
44
Никита Пермяков
ЦЗ
14
Игорь Степанов
ВР
Остались в запасе
28
Николай Погребняк
ЦЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
51
Владимир Агеев
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Томь (мол)
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Томь (мол)
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+