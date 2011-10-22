Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Томь (мол)
Спартак М (мол) - Томь (мол): обзор матча 22 октября 2011
Спартак М (мол)
22.10.2011, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
4 : 0
Завершен
Томь (мол)
45'
В. Обухов
51'
Д. Каюмов
81'
Ф. Озобич
90+3'
Д. Каюмов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Томь (мол)
ГОЛ! 4:0!
Д. Каюмов
+3
Замена
А. Ходырев
️️️️
В. Зубарев
ГОЛ! 3:0!
Ф. Озобич
Замена
А. Богданов
️️️️
Е. Баляйкин
Замена
Н. Погребняк
️️️️
Я. Овсянников
Желтая карточка
Я. Овсянников
ГОЛ! 2:0!
Д. Каюмов
Пас отдал
И. Киреев
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Сазонов
Замена
С. Аксанов
️️️️
Е. Горячев
Замена
И. Альшин
️️️️
Э. Махмудов
ГОЛ! 1:0!
В. Обухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Спартак М (мол)
91
Алексей Скорняков
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Николай Погребняк
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Заболотный
44
Фадеев
3
Чежия
15
Пуцко
5
Кутин
60
Зубарев
88
Киреев
8
Махмудов
7
Каюмов
19
Озобич
13
Обухов
3-2-3-1
1
Гавиловский
22
Овсянников
45
Горячев
4
Воронов
30
Башилов
23
Чернов
89
Махмудов
65
Сокулов
32
Баляйкин
10
Сазонов
8
Махмудов
10
Альшин
10
Альшин
8
Махмудов
60
Зубарев
21
Ходырев
21
Ходырев
60
Зубарев
45
Горячев
11
Аксанов
11
Аксанов
45
Горячев
10
Сазонов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
10
Сазонов
22
Овсянников
28
Погребняк
28
Погребняк
22
Овсянников
32
Баляйкин
49
Богданов
49
Богданов
32
Баляйкин
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Томь (мол)
20
Павел Сергеев
ЦП
91
Алексей Скорняков
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
0
Александр Москов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
20
Павел Сергеев
ЦП
91
Алексей Скорняков
ВР
Остались в запасе
0
Александр Москов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак М (мол) - Томь (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
Новости команд
Все
Спартак М (мол)
Томь (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+