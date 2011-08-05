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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Томь (мол)
Анжи (мол) - Томь (мол): обзор матча 05 августа 2011
Анжи (мол)
05.08.2011, пятница, 17:30
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
3 : 0
Завершен
Томь (мол)
51'
Г. Илуридзе (П)
56'
И. Абдулавов
66'
Ш. Мухаммад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Томь (мол)
+3
Желтая карточка
А. Ноздрунов
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
О. Сокулов
Желтая карточка
Д. Расулов
Замена
М. Разаков
️️️️
Б. Гусейнов
Замена
Р. Магомедов
️️️️
М. Мирзабеков
Замена
А. Гераев
️️️️
Г. Илуридзе
Замена
А. Ибрагимов
️️️️
Ш. Мухаммад
Замена
Д. Расулов
️️️️
Г. Гаджиев
Желтая карточка
Г. Гаджиев
ГОЛ! 3:0!
Ш. Мухаммад
Замена
А. Аджиев
️️️️
А. Ибрагимгаджиев
Замена
А. Богданов
️️️️
Б. Махмудов
Замена
А. Москов
️️️️
Е. Чернов
ГОЛ! 2:0!
И. Абдулавов
Замена
Е. Горячев
️️️️
К. Погребняк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Илуридзе
Вторая желтая
И. Протасов
Желтая карточка
Е. Чернов
Замена
И. Абдулавов
️️️️
А. Исах Элиакву
Замена
Д. Ефремов
️️️️
М. Суворов
Желтая карточка
И. Протасов
Пенальти не реализован!
А. Исах Элиакву
Красная карточка
А. Кочергин
Желтая карточка
Ш. Мухаммад
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
69
Максим Суворов
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Анжи (мол)
24
Джамал Расулов
ЦП
49
Алимпаша Аджиев
ЦП
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
41
Магомед Разаков
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Томь (мол)
45
Евгений Горячев
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
0
Александр Москов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
4-4-2
1
Дженетов
44
Курбанов
15
Гусейнов
35
Клява
75
Ибрагимгаджиев
47
Джангишиев
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
98
Гаджиев
21
Илуридзе
33
Элиакву
3-2-4-1
1
Гавиловский
92
Кочергин
69
Суворов
22
Овсянников
30
Башилов
23
Чернов
33
Кокшаров
89
Махмудов
20
Протасов
65
Сокулов
9
Погребняк
98
Гаджиев
24
Расулов
24
Расулов
98
Гаджиев
75
Ибрагимгаджиев
49
Аджиев
49
Аджиев
75
Ибрагимгаджиев
17
Мухаммад
35
Ибрагимов
35
Ибрагимов
17
Мухаммад
21
Илуридзе
83
Гераев
83
Гераев
21
Илуридзе
17
Мирзабеков
11
Магомедов
11
Магомедов
17
Мирзабеков
15
Гусейнов
41
Разаков
41
Разаков
15
Гусейнов
33
Элиакву
99
Абдулавов
99
Абдулавов
33
Элиакву
9
Погребняк
45
Горячев
45
Горячев
9
Погребняк
23
Чернов
0
Москов
0
Москов
23
Чернов
69
Суворов
85
Ефремов
85
Ефремов
69
Суворов
89
Махмудов
49
Богданов
49
Богданов
89
Махмудов
65
Сокулов
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
65
Сокулов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Томь (мол)
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Томь (мол)
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Томь (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
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