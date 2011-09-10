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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
Кр. Советов (мол) - Томь (мол): обзор матча 10 сентября 2011
Кр. Советов (мол)
10.09.2011, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
0 : 2
Завершен
Томь (мол)
26'
Д. Воронов
74'
А. Сазонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
+1
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Б. Махмудов
Замена
А. Москов
️️️️
Е. Чернов
Желтая карточка
А. Богданов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Сазонов
Замена
А. Богданов
️️️️
С. Аксанов
Замена
Е. Наумов
️️️️
Д. Ковба
ГОЛ! 0:2!
А. Сазонов
Желтая карточка
Н. Погребняк
Замена
А. Быков
️️️️
М. Палиенко
Замена
П. Новицкий
️️️️
В. Почивалин
Замена
Д. Костяев
️️️️
С. Кузнецов
Замена
С. Нахлесткин
️️️️
Н. Печник
Желтая карточка
Д. Ковба
Замена
В. Пестрячев
️️️️
О. Шалаев
Желтая карточка
Д. Вихров
ГОЛ! 0:1!
Д. Воронов
12'
Желтая карточка
Д. Воронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Алексей Козлов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
13
Евгений Зверев
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
11
Нейц Печник
ЦФ
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
93
Артем Быков
ЦП
42
Егор Наумов
ЦП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
33
Евгений Кокшаров
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Козлов
13
Почивалин
5
Абдулфаттах
6
Вихров
18
Шалаев
13
Зверев
2
Ковба
10
Кузнецов
44
Буданов
99
Палиенко
11
Печник
3-2-4-1
1
Гавиловский
28
Погребняк
92
Кочергин
4
Воронов
45
Горячев
23
Чернов
65
Сокулов
89
Махмудов
7
Никитинский
11
Аксанов
10
Сазонов
99
Палиенко
93
Быков
93
Быков
99
Палиенко
18
Шалаев
41
Пестрячев
41
Пестрячев
18
Шалаев
2
Ковба
42
Наумов
42
Наумов
2
Ковба
11
Печник
74
Нахлесткин
74
Нахлесткин
11
Печник
13
Почивалин
0
Новицкий
0
Новицкий
13
Почивалин
10
Кузнецов
43
Костяев
43
Костяев
10
Кузнецов
10
Сазонов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
10
Сазонов
23
Чернов
0
Москов
0
Москов
23
Чернов
11
Аксанов
49
Богданов
49
Богданов
11
Аксанов
89
Махмудов
85
Ефремов
85
Ефремов
89
Махмудов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСК ВВС
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Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
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2025.12.10 18:53
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