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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Динамо (мол)
Томь (мол) - Динамо (мол): обзор матча 29 октября 2011
Томь (мол)
29.10.2011, суббота, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
0 : 2
Завершен
Динамо (мол)
21'
Ф. Смолов
90+2'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Динамо (мол)
+2
Замена
К. Акопян
️️️️
А. Ильин
+2
ГОЛ! 0:2!
А. Панюков
Замена
И. Соловьев
️️️️
А. Гатагов
Желтая карточка
Б. Махмудов
Желтая карточка
В. Комисов
Замена
А. Панюков
️️️️
Д. Отставнов
Замена
А. Богданов
️️️️
С. Аксанов
Замена
О. Валов
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Москов
ГОЛ! 0:1!
Ф. Смолов
18'
Желтая карточка
Н. Сергеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
92
Артем Кочергин
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
77
Игорь Хохлов
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
3-2-4-1
47
Филиппов
22
Овсянников
45
Горячев
4
Воронов
23
Чернов
30
Башилов
65
Сокулов
11
Аксанов
89
Махмудов
0
Москов
10
Сазонов
4-4-2
22
Пузин
28
Ротенберг
17
Иванов
44
Рыков
5
Сергеев
35
Ильин
17
Комисов
80
Тащи
9
Гатагов
90
Смолов
26
Отставнов
0
Москов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
0
Москов
11
Аксанов
49
Богданов
49
Богданов
11
Аксанов
35
Ильин
19
Акопян
19
Акопян
35
Ильин
90
Смолов
88
Валов
88
Валов
90
Смолов
9
Гатагов
9
Соловьев
9
Соловьев
9
Гатагов
26
Отставнов
11
Панюков
11
Панюков
26
Отставнов
Остались в запасе
Томь (мол)
Динамо (мол)
92
Артем Кочергин
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
77
Игорь Хохлов
ЦП
5
Павел Евсеев
ЦЗ
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
92
Артем Кочергин
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
1
Даниил Гавиловский
ВР
Остались в запасе
77
Игорь Хохлов
ЦП
5
Павел Евсеев
ЦЗ
54
Егор Генералов
ВР
Статистика матча Томь (мол) - Динамо (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
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Динамо (мол)
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Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
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