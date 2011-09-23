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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Томь (мол)
Зенит (мол) - Томь (мол): обзор матча 23 сентября 2011
Зенит (мол)
23.09.2011, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
2 : 2
Завершен
Томь (мол)
14'
А. Петров
56'
А. Ионов (П)
39'
К. Погребняк
65'
Е. Кокшаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Томь (мол)
Замена
Н. Погребняк
️️️️
Я. Овсянников
Замена
Д. Ефремов
️️️️
О. Сокулов
Желтая карточка
А. Панфилов
Замена
А. Панфилов
️️️️
А. Петров
Замена
О. Вербицкас
️️️️
И. Еронин
Замена
А. Богданов
️️️️
Е. Чернов
Вторая желтая
А. Ионов
Замена
С. Мурихин
️️️️
А. Патреляк
Желтая карточка
А. Патреляк
Желтая карточка
А. Ионов
ГОЛ! 2:2!
Е. Кокшаров
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
Д. Никитинский
Замена
Е. Горячев
️️️️
О. Дананае
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ионов
ГОЛ! 1:1!
К. Погребняк
Желтая карточка
А. Манюков
Желтая карточка
Б. Махмудов
Желтая карточка
А. Васильев
ГОЛ! 1:0!
А. Петров
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
2
Александр Манюков
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Илья Еронин
ЦФ
78
Артем Патреляк
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
33
Станислав Мурихин
ЛП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
93
Алексей Панфилов
ЦФ
Томь (мол)
1
Даниил Гавиловский
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Зайцев
4
Васильев
43
Терентьев
44
Башкиров
2
Манюков
77
Петров
17
Батов
23
Каюков
11
Ионов
78
Патреляк
90
Еронин
3-2-4-1
47
Филиппов
18
Дананае
22
Овсянников
4
Воронов
30
Башилов
23
Чернов
65
Сокулов
11
Аксанов
7
Никитинский
89
Махмудов
9
Погребняк
77
Петров
93
Панфилов
93
Панфилов
77
Петров
78
Патреляк
33
Мурихин
33
Мурихин
78
Патреляк
90
Еронин
22
Вербицкас
22
Вербицкас
90
Еронин
18
Дананае
45
Горячев
45
Горячев
18
Дананае
7
Никитинский
33
Кокшаров
33
Кокшаров
7
Никитинский
23
Чернов
49
Богданов
49
Богданов
23
Чернов
65
Сокулов
85
Ефремов
85
Ефремов
65
Сокулов
22
Овсянников
28
Погребняк
28
Погребняк
22
Овсянников
Остались в запасе
Зенит (мол)
Томь (мол)
9
Сергей Цыганов
ЦФ
37
Владислав Сиротов
ПП
1
Павел Дронов
ВР
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
10
Алексей Сазонов
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
Остались в запасе
9
Сергей Цыганов
ЦФ
37
Владислав Сиротов
ПП
1
Павел Дронов
ВР
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Остались в запасе
10
Алексей Сазонов
ЦФ
1
Даниил Гавиловский
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Томь (мол)
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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