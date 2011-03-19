Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стюарт Холден - статистика

Завершил карьеру
1 августа 1985 (41), Абердин
#22 | Полузащитник
168 см | 62 кг
США | Шотландия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
26
2
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
19.03.2011
Болтон
1' - 78'
77'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Болтон
3 : 2
05.03.2011
Астон Вилла
1' - 90'
61'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Ньюкасл
1 : 1
26.02.2011
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Болтон
2 : 0
13.02.2011
Эвертон
1' - 90'
9'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Тоттенхэм
2 : 1
05.02.2011
Болтон
1' - 87'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Болтон
1 : 0
02.02.2011
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Болтон
0 : 4
24.01.2011
Челси
1' - 87'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сток Сити
2 : 0
15.01.2011
Болтон
1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Челси
1 : 0
29.12.2010
Болтон
1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Болтон
2 : 0
26.12.2010
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Сандерленд
1 : 0
18.12.2010
Болтон
1' - 90'
54'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Болтон
2 : 1
12.12.2010
Блэкберн
1' - 90'
88'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Болтон
5 : 1
20.11.2010
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
13.11.2010
Болтон
1' - 90'
67'
62'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
10.11.2010
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Болтон
4 : 2
06.11.2010
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Болтон
0 : 1
31.10.2010
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
23.10.2010
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Болтон
2 : 1
16.10.2010
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Бромвич
1 : 1
02.10.2010
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Болтон
2 : 2
26.09.2010
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Астон Вилла
1 : 1
18.09.2010
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Арсенал
4 : 1
11.09.2010
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Болтон
2 : 2
29.08.2010
Бирмингем Сити
1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Вест Хэм
1 : 3
21.08.2010
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Болтон
0 : 0
14.08.2010
Фулхэм
1' - 90'
Главные новости
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
«Отрезанный ломоть»: Шнякин – о футболисте «Краснодара»
00:47
2
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
00:37
1
Ташуев: «Я что, жертвоприношение, что ли?»
00:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+