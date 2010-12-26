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    Стюарт Холден - статистика

    Полузащитник
    Имя Стюарт
    Фамилия Холден
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Абердин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 августа 1985 (37 лет)
    Рост 168
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 26 2 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.03.2011 1' -78' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:0 Болтон (Болтон)
    77'
    05.03.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 3:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    61'
    26.02.2011 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:1 Болтон (Болтон)
    13.02.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    9'
    05.02.2011 1' -87' Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Болтон (Болтон)
    02.02.2011 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    24.01.2011 1' -87' Болтон (Болтон) 0:4 Челси (Лондон)
    15.01.2011 1' -83' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Болтон (Болтон)
    29.12.2010 1' -83' Челси (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
    26.12.2010 1' -90' Болтон (Болтон) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    18.12.2010 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:0 Болтон (Болтон)
    54'
    12.12.2010 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    88'
    20.11.2010 1' -90' Болтон (Болтон) 5:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    13.11.2010 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:3 Болтон (Болтон)
    67' 62'
    10.11.2010 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Болтон (Болтон)
    06.11.2010 1' -90' Болтон (Болтон) 4:2 Тоттенхэм (Лондон)
    31.10.2010 1' -90' Болтон (Болтон) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    23.10.2010 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Болтон (Болтон)
    16.10.2010 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.10.2010 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Болтон (Болтон)
    26.09.2010 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    18.09.2010 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Болтон (Болтон)
    11.09.2010 1' -90' Арсенал (Лондон) 4:1 Болтон (Болтон)
    29.08.2010 1' -78' Болтон (Болтон) 2:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    21.08.2010 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:3 Болтон (Болтон)
    14.08.2010 1' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Фулхэм (Лондон)
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