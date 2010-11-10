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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Болтон
Эвертон - Болтон: обзор матча 10 ноября 2010
Эвертон
10.11.2010, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Болтон
90'
Д. Бэкфорд
79'
И. Класнич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Болтон
ГОЛ! 1:1!
Д. Бэкфорд
Пас отдал
Л. Бэйнс
Красная карточка
М. Феллайни
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Л. Саа
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Ф. Невилл
ГОЛ! 0:1!
И. Класнич
Пас отдал
М. Тэйлор
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
И. Класнич
️️️️
Й. Элмандер
Замена
С. Риккеттс
️️️️
Г. Стейнссон
Желтая карточка
З. Найт
Желтая карточка
Л. Чхун-Ен
Желтая карточка
Г. Стейнссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Микель Артета
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
22
Стюарт Холден
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
17
Робби Блэйк
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
4-1-4-1
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
18
Невилл
8
Артета
20
Пиенаар
25
Феллайни
17
Кэхилл
14
Билялетдинов
28
Саа
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
39
Найт
24
Кэхилл
4
Робинсон
22
Холден
21
Муамба
72
Ли Чхун-Ен
31
Тэйлор
11
Элмандер
24
Дэйвис
14
Билялетдинов
23
Коулмен
23
Коулмен
14
Билялетдинов
18
Невилл
24
Айегбени
24
Айегбени
18
Невилл
28
Саа
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
28
Саа
31
Стейнссон
18
Риккеттс
18
Риккеттс
31
Стейнссон
11
Элмандер
39
Класнич
39
Класнич
11
Элмандер
Остались в запасе
Эвертон
Болтон
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Адам Богдан
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
17
Робби Блэйк
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
17
Робби Блэйк
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Болтон
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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