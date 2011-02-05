Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Болтон
Тоттенхэм - Болтон: обзор матча 05 февраля 2011
Тоттенхэм
05.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Болтон
5'
Р. ван дер Ваарт (П)
90+2'
Н. Кранчар
55'
Д. Старридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Болтон
ГОЛ! 2:1!
Н. Кранчар
Пас отдал
Р. Павлюченко
+2
Замена
Ф. Муамба
️️️️
С. Холден
Замена
М. Петров
️️️️
М. Тэйлор
Замена
Н. Кранчар
️️️️
У. Паласиос
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
П. Крауч
Желтая карточка
Д. Дженас
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Й. Элмандер
Желтая карточка
М. Дэйвис
Желтая карточка
Г. Кэхилл
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
М. Дэйвис
Замена
С. Пиенаар
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Пенальти не реализован!
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
С. Риккеттс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
20
Майкл Доусон
(К)
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
16
Джермэйн Дженас
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Пол Робинсон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
22
Стюарт Холден
ЦП
16
Марк Дэйвис
ПП
24
Кевин Дэйвис
(К)
ЛФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Йохан Элмандер
РФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
19
Нико Кранчар
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
19
Родриго
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
36
Галлас
20
Доусон
14
Чорлука
8
ван дер Ваарт
8
Паласиос
16
Дженас
12
Леннон
15
Крауч
9
Дефо
4-3-3
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
24
Кэхилл
18
Риккеттс
16
Дэйвис
22
Холден
31
Тэйлор
11
Элмандер
15
Старридж
24
Дэйвис
8
ван дер Ваарт
20
Пиенаар
20
Пиенаар
8
ван дер Ваарт
8
Паласиос
19
Кранчар
19
Кранчар
8
Паласиос
15
Крауч
10
Павлюченко
10
Павлюченко
15
Крауч
31
Тэйлор
19
Петров
19
Петров
31
Тэйлор
22
Холден
21
Муамба
21
Муамба
22
Холден
11
Элмандер
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
11
Элмандер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Болтон
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Родриго
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Родриго
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Тоттенхэм - Болтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Болтон
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Премьер-лига Англии: шансы «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 9-го тура
30 октября
8 английских клубов, «ПСЖ» и «Монако» следят за Батраковым
29 октября
11
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+