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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Ньюкасл
Болтон - Ньюкасл: обзор матча 20 ноября 2010
Болтон
20.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
5 : 1
Завершен
Ньюкасл
18'
К. Дэйвис (П)
39'
Л. Чхун-Ен
50'
Й. Элмандер
72'
Й. Элмандер
90+2'
К. Дэйвис (П)
52'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Ньюкасл
ГОЛ с пенальти! 5:1!
К. Дэйвис
+2
Желтая карточка
Х. Энрике
Замена
Родриго
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
И. Класнич
️️️️
Й. Элмандер
Замена
М. Петров
️️️️
М. Тэйлор
Замена
С. Кэмпбелл
️️️️
Х. Гутьеррес
Красная карточка
Ф. Колоччини
Замена
П. Левенкрандс
️️️️
Ш. Амеоби
ГОЛ! 4:1!
Й. Элмандер
Замена
У. Раутледж
️️️️
Д. Гатри
Желтая карточка
К. Нолан
ГОЛ! 3:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Ш. Амеоби
ГОЛ! 3:0!
Й. Элмандер
Пас отдал
К. Дэйвис
Желтая карточка
Л. Чхун-Ен
ГОЛ! 2:0!
Л. Чхун-Ен
Пас отдал
Й. Элмандер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Дэйвис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
23
Дэнни Гатри
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
17
Алан Смит
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
19
Мартин Петров
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Ньюкасл
1
Оле Сёдерберг
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
24
Кэхилл
18
Риккеттс
39
Найт
31
Тэйлор
21
Муамба
22
Холден
72
Ли Чхун-Ен
11
Элмандер
24
Дэйвис
4-4-2
23
Крул
2
Симпсон
5
Уильямсон
2
Колоччини
21
Энрике
23
Гатри
4
Нолан
17
Смит
18
Гутьеррес
26
Амеоби
9
Кэрролл
31
Тэйлор
19
Петров
19
Петров
31
Тэйлор
11
Элмандер
39
Класнич
39
Класнич
11
Элмандер
72
Ли Чхун-Ен
19
Родриго
19
Родриго
72
Ли Чхун-Ен
18
Гутьеррес
5
Кэмпбелл
5
Кэмпбелл
18
Гутьеррес
23
Гатри
15
Раутледж
15
Раутледж
23
Гатри
26
Амеоби
11
Левенкрандс
11
Левенкрандс
26
Амеоби
Остались в запасе
Болтон
Ньюкасл
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
1
Оле Сёдерберг
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
Остались в запасе
1
Оле Сёдерберг
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Болтон - Ньюкасл
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Рибок
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