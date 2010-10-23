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Уиган Атлетик - Болтон
Уиган Атлетик - Болтон: обзор матча 23 октября 2010
Уиган Атлетик
23.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Болтон
59'
У. Родальега
66'
Й. Элмандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Болтон
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Ф. Муамба
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Ж. Гомес
ГОЛ! 1:1!
Й. Элмандер
Пас отдал
М. Тэйлор
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Петров
Замена
Родриго
️️️️
Л. Чхун-Ен
ГОЛ! 1:0!
У. Родальега
Пас отдал
Ф. Ди Санто
Замена
Р. Стам
️️️️
Э. Бойс
Желтая карточка
П. Робинсон
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Уиган Атлетик
21
Ли Николлс
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
8
Том Клеверли
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
17
Робби Блэйк
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
19
Родриго
ЦФ
4-4-2
43
Киркленд
21
Алькарас
3
Фигероа
13
Колдуэлл
17
Бойс
6
Томас
28
Н'Зогбиа
16
МакКарти
16
Гомес
9
Ди Санто
23
Родальега
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
39
Найт
24
Кэхилл
4
Робинсон
72
Ли Чхун-Ен
21
Муамба
22
Холден
19
Петров
24
Дэйвис
11
Элмандер
17
Бойс
8
Стам
8
Стам
17
Бойс
16
Гомес
8
Клеверли
8
Клеверли
16
Гомес
МакМанаман
17
Диаме
17
Диаме
МакМанаман
19
Петров
31
Тэйлор
31
Тэйлор
19
Петров
21
Муамба
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Муамба
72
Ли Чхун-Ен
19
Родриго
19
Родриго
72
Ли Чхун-Ен
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Болтон
21
Ли Николлс
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
Остались в запасе
21
Ли Николлс
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Уиган Атлетик - Болтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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