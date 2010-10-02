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Вест Бромвич - Болтон
Вест Бромвич - Болтон: обзор матча 02 октября 2010
Вест Бромвич
02.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Болтон
78'
Д. Моррисон
64'
Й. Элмандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Болтон
Замена
С. Тчои
️️️️
Д. Моррисон
Желтая карточка
Г. Тамаш
Желтая карточка
М. Дэйвис
Желтая карточка
Г. Хара
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Й. Элмандер
ГОЛ! 1:1!
Д. Моррисон
Пас отдал
П. Одемвингие
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
С. Кокс
️️️️
П. Шарнер
ГОЛ! 0:1!
Й. Элмандер
Пас отдал
К. Дэйвис
Желтая карточка
Д. Моррисон
Желтая карточка
Й. Элмандер
Замена
Д. Барнс
️️️️
Г. Дорранс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
22
Сомен Тчои
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
3-2-4-1
33
Карсон
13
Ольссон
30
Тамаш
20
Шарнер
3
Шори
18
Хара
7
Моррисон
18
Дорранс
21
Мулумбу
11
Брант
27
Одемвингие
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
39
Найт
24
Кэхилл
4
Робинсон
21
Муамба
22
Холден
72
Ли Чхун-Ен
19
Петров
11
Элмандер
24
Дэйвис
18
Дорранс
10
Барнс
10
Барнс
18
Дорранс
7
Моррисон
22
Тчои
22
Тчои
7
Моррисон
20
Шарнер
10
Кокс
10
Кокс
20
Шарнер
72
Ли Чхун-Ен
31
Тэйлор
31
Тэйлор
72
Ли Чхун-Ен
11
Элмандер
16
Дэйвис
16
Дэйвис
11
Элмандер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Болтон
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Вест Бромвич - Болтон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Хоуторнс
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