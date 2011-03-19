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Манчестер Юнайтед - Болтон
Манчестер Юнайтед - Болтон: обзор матча 19 марта 2011
Манчестер Юнайтед
19.03.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Болтон
88'
Д. Бербатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Болтон
+1
Замена
И. Класнич
️️️️
Ф. Муамба
ГОЛ! 1:0!
Д. Бербатов
Замена
М. Тэйлор
️️️️
С. Холден
Травма
С. Холден
Красная карточка
Д. Эванс
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Д. Старридж
Замена
Фабио
️️️️
У. Браун
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Чичарито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
30
Уэс Браун
ПЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
22
Стюарт Холден
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
11
Йохан Элмандер
ПП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
45
Оливер Гилл
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
17
Робби Блэйк
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
4-3-1-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
35
Эванс
6
Смоллинг
30
Браун
16
Кэррик
11
Гиггз
25
Валенсия
17
Нани
14
Чичарито
32
Руни
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
31
Уитер
24
Кэхилл
4
Робинсон
11
Элмандер
22
Холден
21
Муамба
19
Петров
15
Старридж
24
Дэйвис
30
Браун
2
Фабио
2
Фабио
30
Браун
14
Чичарито
10
Бербатов
10
Бербатов
14
Чичарито
22
Холден
31
Тэйлор
31
Тэйлор
22
Холден
15
Старридж
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
15
Старридж
21
Муамба
39
Класнич
39
Класнич
21
Муамба
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Болтон
45
Оливер Гилл
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
45
Оливер Гилл
ЦЗ
29
Томаш Кушчак
ВР
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Болтон
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:45 (прямая)
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