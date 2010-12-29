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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Болтон
Челси - Болтон: обзор матча 29 декабря 2010
Челси
29.12.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Болтон
61'
Ф. Малуда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Болтон
Замена
П. Феррейра
️️️️
Ж. Босингва
+3
Замена
С. Калу
️️️️
Н. Анелька
Замена
М. Дэйвис
️️️️
С. Холден
Замена
М. Петров
️️️️
М. Тэйлор
Замена
И. Класнич
️️️️
Родриго
ГОЛ! 1:0!
Ф. Малуда
Пас отдал
Д. Дрогба
Желтая карточка
М. Тэйлор
Желтая карточка
Б. Иванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
19
Родриго
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
19
Мартин Петров
ЛП
17
Робби Блэйк
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
3
Босингва
7
Рамирес
2
Эссьен
13
Малуда
8
Лэмпард
39
Анелька
11
Дрогба
4-4-2
22
Яскилайнен
18
Риккеттс
39
Найт
24
Кэхилл
4
Робинсон
19
Родриго
21
Муамба
22
Холден
31
Тэйлор
24
Дэйвис
11
Элмандер
3
Босингва
19
Феррейра
19
Феррейра
3
Босингва
39
Анелька
8
Калу
8
Калу
39
Анелька
31
Тэйлор
19
Петров
19
Петров
31
Тэйлор
22
Холден
16
Дэйвис
16
Дэйвис
22
Холден
19
Родриго
39
Класнич
39
Класнич
19
Родриго
Остались в запасе
Челси
Болтон
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Челси - Болтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая)
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