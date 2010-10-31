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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Ливерпуль
Болтон - Ливерпуль: обзор матча 31 октября 2010
Болтон
31.10.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
86'
М. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Ливерпуль
Желтая карточка
Г. Стейнссон
Замена
К. Поульсен
️️️️
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 0:1!
М. Родригес
Пас отдал
Ф. Торрес
Замена
И. Класнич
️️️️
Й. Элмандер
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
Родриго
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Д. Коул
Травма
Д. Коул
Желтая карточка
М. Тэйлор
Желтая карточка
П. Кончески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
22
Стюарт Холден
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
(К)
ЦФ
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПЗ
12
Джо Коул
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
11
Макси Родригес
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Ливерпуль
1
Мартин Хансен
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
24
Кэхилл
39
Найт
31
Стейнссон
31
Тэйлор
22
Холден
21
Муамба
72
Ли Чхун-Ен
24
Дэйвис
11
Элмандер
4-2-3-1
25
Рейна
23
Каррагер
37
Шкртел
16
Кириакос
15
Кончески
6
Лейва
14
Мейрелеш
11
Родригес
8
Джеррард
12
Коул
9
Торрес
11
Элмандер
39
Класнич
39
Класнич
11
Элмандер
72
Ли Чхун-Ен
19
Родриго
19
Родриго
72
Ли Чхун-Ен
14
Мейрелеш
29
Поульсен
29
Поульсен
14
Мейрелеш
12
Коул
89
Н'Гог
89
Н'Гог
12
Коул
Остались в запасе
Болтон
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
1
Мартин Хансен
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Болтон - Ливерпуль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Рибок
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