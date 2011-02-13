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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Эвертон
Болтон - Эвертон: обзор матча 13 февраля 2011
Болтон
13.02.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
9'
Г. Кэхилл
67'
Д. Старридж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Эвертон
Замена
Ф. Муамба
️️️️
Д. Старридж
Замена
Д. Бакстер
️️️️
В. Аничебе
ГОЛ! 2:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Л. Чхун-Ен
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
Л. Осман
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
М. Тэйлор
Замена
Д. Уитер
️️️️
З. Найт
Травма
В. Аничебе
Травма
З. Найт
Желтая карточка
Й. Элмандер
11'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кэхилл
Пас отдал
С. Холден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
22
Стюарт Холден
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
11
Йохан Элмандер
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
(К)
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Микель Артета
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
21
Леон Осман
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
24
Кэхилл
39
Найт
18
Риккеттс
31
Тэйлор
22
Холден
16
Дэйвис
11
Элмандер
24
Дэйвис
15
Старридж
4-4-1-1
1
Ховард
18
Невилл
25
Дистен
5
Хейтинга
3
Бэйнс
23
Коулмен
8
Артета
25
Феллайни
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
28
Аничебе
39
Найт
31
Уитер
31
Уитер
39
Найт
15
Старридж
21
Муамба
21
Муамба
15
Старридж
31
Тэйлор
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
31
Тэйлор
28
Аничебе
8
Бакстер
8
Бакстер
28
Аничебе
14
Билялетдинов
21
Осман
21
Осман
14
Билялетдинов
23
Коулмен
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
23
Коулмен
Остались в запасе
Болтон
Эвертон
1
Адам Богдан
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Болтон - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Рибок
Посещаемость:
22986 из 28353 зрителей (81%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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