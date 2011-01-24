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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Челси
Болтон - Челси: обзор матча 24 января 2011
Болтон
24.01.2011, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Челси
11'
Д. Дрогба
41'
Ф. Малуда
56'
Н. Анелька
74'
Рамирес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Челси
Замена
Р. Блэйк
️️️️
С. Холден
Замена
С. Калу
️️️️
Рамирес
ГОЛ! 0:4!
Рамирес
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Д. Оби Микел
Травма
Рамирес
Замена
Родриго
️️️️
М. Петров
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Ф. Муамба
ГОЛ! 0:3!
Н. Анелька
ГОЛ! 0:2!
Ф. Малуда
Пас отдал
Б. Иванович
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
19
Мартин Петров
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
(К)
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ЦП
7
Рамирес
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
24
Кэхилл
31
Стейнссон
31
Тэйлор
21
Муамба
22
Холден
19
Петров
24
Дэйвис
11
Элмандер
4-3-2-1
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
20
Иванович
3
Коул
2
Эссьен
7
Рамирес
12
Оби Микел
39
Анелька
13
Малуда
11
Дрогба
22
Холден
17
Блэйк
17
Блэйк
22
Холден
21
Муамба
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Муамба
19
Петров
19
Родриго
19
Родриго
19
Петров
12
Оби Микел
16
МакИкран
16
МакИкран
12
Оби Микел
7
Рамирес
8
Калу
8
Калу
7
Рамирес
Остались в запасе
Болтон
Челси
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Болтон - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Рибок
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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