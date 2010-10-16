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Болтон - Сток Сити
Болтон - Сток Сити: обзор матча 16 октября 2010
Болтон
16.10.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
21'
Л. Чхун-Ен
90+2'
И. Класнич
47'
Р. Делап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Сток Сити
Вторая желтая
И. Класнич
+5
+3
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
И. Класнич
+3
ГОЛ! 2:1!
И. Класнич
+2
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Р. Фуллер
Замена
И. Класнич
️️️️
Й. Элмандер
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Пеннант
Желтая карточка
Г. Стейнссон
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Петров
ГОЛ! 1:1!
Р. Делап
Пас отдал
Р. Хут
Желтая карточка
Р. Хут
ГОЛ! 1:0!
Л. Чхун-Ен
Пас отдал
К. Дэйвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
19
Родриго
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
24
Кэхилл
31
Стейнссон
19
Петров
21
Муамба
22
Холден
72
Ли Чхун-Ен
24
Дэйвис
11
Элмандер
4-4-2
29
Соренсен
6
Хут
25
Файе
17
Шоукросс
4
Коллинс
5
Делап
7
Пеннант
4
Уайтхэд
26
Этерингтон
9
Джонс
19
Уолтерс
19
Петров
31
Тэйлор
31
Тэйлор
19
Петров
72
Ли Чхун-Ен
16
Дэйвис
16
Дэйвис
72
Ли Чхун-Ен
11
Элмандер
39
Класнич
39
Класнич
11
Элмандер
Фуллер
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
Фуллер
19
Уолтерс
12
Уилэн
12
Уилэн
19
Уолтерс
7
Пеннант
19
Фуллер
19
Фуллер
7
Пеннант
Остались в запасе
Болтон
Сток Сити
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
19
Родриго
ЦФ
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Болтон - Сток Сити
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Рибок
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