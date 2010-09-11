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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Болтон
Арсенал - Болтон: обзор матча 11 сентября 2010
Арсенал
11.09.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Болтон
24'
Л. Косиельни
58'
М. Шамах
78'
А. Сонг
83'
К. Вела
44'
Й. Элмандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Болтон
ГОЛ! 4:1!
К. Вела
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
Р. Блэйк
️️️️
Й. Элмандер
Замена
К. Вела
️️️️
М. Шамах
ГОЛ! 3:1!
А. Сонг
Замена
Н. Денилсон
️️️️
А. Диаби
Замена
Э. О'Брайн
️️️️
М. Петров
Красная карточка
Г. Кэхилл
Желтая карточка
Э. Эбуэ
Замена
А. Диаби
️️️️
Д. Уилшир
ГОЛ! 2:1!
М. Шамах
Желтая карточка
Г. Стейнссон
ГОЛ! 1:1!
Й. Элмандер
Желтая карточка
К. Гиббс
ГОЛ! 1:0!
Л. Косиельни
18'
Желтая карточка
К. Дэйвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Абу Диаби
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Болтон
26
Роберт Лэйнтон
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
4-4-1-1
1
Альмуния
3
Гиббс
6
Косиельни
5
Скиллачи
27
Эбуэ
10
Росицки
8
Сонг
10
Уилшир
4
Фабрегас
28
Аршавин
27
Шамах
4-4-2
1
Богдан
31
Стейнссон
39
Найт
24
Кэхилл
4
Робинсон
72
Ли Чхун-Ен
22
Холден
21
Муамба
19
Петров
11
Элмандер
24
Дэйвис
10
Уилшир
5
Диаби
5
Диаби
10
Уилшир
Диаби
15
Денилсон
15
Денилсон
Диаби
27
Шамах
10
Вела
10
Вела
27
Шамах
19
Петров
5
О'Брайн
5
О'Брайн
19
Петров
11
Элмандер
17
Блэйк
17
Блэйк
11
Элмандер
72
Ли Чхун-Ен
31
Тэйлор
31
Тэйлор
72
Ли Чхун-Ен
Остались в запасе
Арсенал
Болтон
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
Главный тренер
Арсен Венгер
26
Роберт Лэйнтон
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
Остались в запасе
26
Роберт Лэйнтон
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Болтон
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:30 (прямая)
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