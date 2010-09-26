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АПЛ 2026/2027
Болтон - Манчестер Юнайтед
Болтон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 сентября 2010
Болтон
26.09.2010, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
6'
З. Найт
67'
М. Петров
23'
Нани
74'
М. Оуэн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Манчестер Юнайтед
Замена
️️️️
Л. Чхун-Ен
+3
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Петров
+2
Желтая карточка
Н. Видич
Желтая карточка
М. Дэйвис
Желтая карточка
П. Скоулз
ГОЛ! 2:2!
М. Оуэн
Пас отдал
Нани
Замена
М. Оуэн
️️️️
Д. Флетчер
Желтая карточка
К. Дэйвис
ГОЛ! 2:1!
М. Петров
Пас отдал
Й. Элмандер
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Ф. Муамба
Замена
Ф. Македа
️️️️
У. Руни
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Р. Гиггз
ГОЛ! 1:1!
Нани
Пас отдал
У. Руни
ГОЛ! 1:0!
З. Найт
Пас отдал
М. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
19
Мартин Петров
(К)
ПП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛП
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
28
Андерсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
18
Риккеттс
31
Стейнссон
72
Ли Чхун-Ен
21
Муамба
22
Холден
19
Петров
24
Дэйвис
11
Элмандер
4-3-1-2
1
ван дер Сар
16
О'Ши
35
Эванс
15
Видич
27
Эвра
22
Скоулз
24
Флетчер
11
Гиггз
17
Нани
32
Руни
10
Бербатов
19
Петров
31
Тэйлор
31
Тэйлор
19
Петров
21
Муамба
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Муамба
11
Гиггз
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
11
Гиггз
32
Руни
9
Македа
9
Македа
32
Руни
24
Флетчер
10
Оуэн
10
Оуэн
24
Флетчер
Остались в запасе
Болтон
Манчестер Юнайтед
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Болтон - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Рибок
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