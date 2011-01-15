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Сток Сити - Болтон
Сток Сити - Болтон: обзор матча 15 января 2011
Сток Сити
15.01.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
37'
Д. Хиггинботэм
66'
М. Этерингтон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Болтон
Замена
Д. Пью
️️️️
М. Этерингтон
Замена
Т. Коэн
️️️️
С. Холден
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
К. Джонс
Замена
Г. Уилэн
️️️️
М. Уилсон
Замена
М. Петров
️️️️
М. Тэйлор
Замена
Родриго
️️️️
Ф. Муамба
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Этерингтон
Желтая карточка
Ф. Муамба
Желтая карточка
З. Найт
ГОЛ! 1:0!
Д. Хиггинботэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
3
Дэнни Пью
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
19
Мартин Петров
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
19
Родриго
ЦФ
3-2-3-2
31
Бегович
36
Уилсон
6
Хут
17
Шоукросс
3
Хиггинботэм
28
Уилкинсон
26
Этерингтон
4
Уайтхэд
5
Делап
9
Джонс
9
Шанли
4-4-2
22
Яскилайнен
39
Найт
24
Кэхилл
18
Риккеттс
4
Робинсон
16
Дэйвис
21
Муамба
22
Холден
31
Тэйлор
24
Дэйвис
11
Элмандер
26
Этерингтон
3
Пью
3
Пью
26
Этерингтон
36
Уилсон
12
Уилэн
12
Уилэн
36
Уилсон
9
Джонс
19
Уолтерс
19
Уолтерс
9
Джонс
31
Тэйлор
19
Петров
19
Петров
31
Тэйлор
22
Холден
21
Коэн
21
Коэн
22
Холден
21
Муамба
19
Родриго
19
Родриго
21
Муамба
Остались в запасе
Сток Сити
Болтон
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Главный тренер
Тони Пулис
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
7
Джермэйн Пеннант
ПП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сток Сити - Болтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Британния Стэдиум
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