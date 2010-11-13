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Вулверхэмптон - Болтон
Вулверхэмптон - Болтон: обзор матча 13 ноября 2010
Вулверхэмптон
13.11.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Болтон
69'
К. Фоли
77'
С. Флетчер
2'
Р. Стирмен (АГ)
62'
Й. Элмандер
67'
С. Холден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Болтон
Замена
М. Петров
️️️️
М. Тэйлор
ГОЛ! 2:3!
С. Флетчер
Пас отдал
М. Джарвис
Замена
И. Класнич
️️️️
Й. Элмандер
ГОЛ! 1:3!
К. Фоли
Пас отдал
М. Джарвис
ГОЛ! 0:3!
С. Холден
Пас отдал
Л. Чхун-Ен
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Хант
ГОЛ! 0:2!
Й. Элмандер
Пас отдал
С. Холден
Желтая карточка
С. Хант
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Стирмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
20
Карл Хенри
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
19
Мартин Петров
ЛП
17
Робби Блэйк
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
19
Родриго
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
4-4-2
1
Ханеманн
6
Элокоби
22
Муйоколо
19
Стирмен
44
Фоли
12
Хант
20
Хенри
10
Мильяш
16
Джарвис
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
4-4-2
22
Яскилайнен
39
Найт
24
Кэхилл
18
Риккеттс
4
Робинсон
72
Ли Чхун-Ен
22
Холден
21
Муамба
31
Тэйлор
11
Элмандер
24
Дэйвис
12
Хант
26
Флетчер
26
Флетчер
12
Хант
31
Тэйлор
19
Петров
19
Петров
31
Тэйлор
11
Элмандер
39
Класнич
39
Класнич
11
Элмандер
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Болтон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Даниэль Джонс
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
0
Маркус Бент
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Вулверхэмптон - Болтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Мулинекс
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