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Расписание матчей
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Ньюкасл - Болтон
Ньюкасл - Болтон: обзор матча 26 февраля 2011
Ньюкасл
26.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Болтон
13'
К. Нолан
38'
Д. Старридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Болтон
Замена
Ш. Куки
️️️️
Л. Бест
Желтая карточка
М. Алонсо
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Петров
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Ф. Муамба
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
П. Левенкрандс
Замена
С. Тэйлор
️️️️
Х. Гутьеррес
Желтая карточка
Д. Уитер
Красная карточка
Р. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
Д. Старридж
Пас отдал
Й. Элмандер
ГОЛ! 1:0!
К. Нолан
Пас отдал
Ш. Тиоте
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Пол Робинсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Шефки Куки
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
19
Родриго
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
3-2-3-2
22
Харпер
21
Энрике
2
Колоччини
5
Уильямсон
5
Тэйлор
2
Симпсон
18
Гутьеррес
24
Тиоте
4
Нолан
9
Бест
11
Левенкрандс
4-3-3
22
Яскилайнен
3
Алонсо
24
Кэхилл
31
Уитер
4
Робинсон
21
Муамба
22
Холден
19
Петров
11
Элмандер
24
Дэйвис
15
Старридж
18
Гутьеррес
27
Тэйлор
27
Тэйлор
18
Гутьеррес
9
Бест
32
Куки
32
Куки
9
Бест
11
Левенкрандс
9
Рэнжер
9
Рэнжер
11
Левенкрандс
19
Петров
31
Тэйлор
31
Тэйлор
19
Петров
21
Муамба
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Муамба
Остались в запасе
Ньюкасл
Болтон
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
19
Родриго
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
19
Родриго
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ньюкасл - Болтон
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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