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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Болтон
Сандерленд - Болтон: обзор матча 18 декабря 2010
Сандерленд
18.12.2010, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Болтон
32'
Д. Уэлбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Болтон
Замена
Родриго
️️️️
М. Тэйлор
Замена
Т. Коэн
️️️️
Ф. Муамба
Замена
Б. Зенден
️️️️
А. Гьян
Желтая карточка
Ф. Муамба
Замена
И. Класнич
️️️️
М. Петров
Желтая карточка
С. Холден
Желтая карточка
Л. Каттермол
Желтая карточка
Г. Кэхилл
ГОЛ! 1:0!
Д. Уэлбек
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Д. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
19
Мартин Петров
ЛП
22
Стюарт Холден
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
19
Родриго
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
3-2-2-3
1
Гордон
5
Онуоха
35
Фердинанд
26
Менса
15
Ричардсон
27
Бардсли
14
Хендерсон
6
Каттермол
10
Бент
3
Гьян
18
Уэлбек
4-4-2
22
Яскилайнен
39
Найт
24
Кэхилл
18
Риккеттс
4
Робинсон
31
Тэйлор
22
Холден
21
Муамба
19
Петров
24
Дэйвис
11
Элмандер
26
Менса
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
26
Менса
3
Гьян
7
Зенден
7
Зенден
3
Гьян
21
Муамба
21
Коэн
21
Коэн
21
Муамба
31
Тэйлор
19
Родриго
19
Родриго
31
Тэйлор
19
Петров
39
Класнич
39
Класнич
19
Петров
Остались в запасе
Сандерленд
Болтон
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
16
Кристиан Риверос
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Сандерленд - Болтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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