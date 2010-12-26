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Болтон - Вест Бромвич
Болтон - Вест Бромвич: обзор матча 26 декабря 2010
Болтон
26.12.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
40'
М. Тэйлор
86'
Й. Элмандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Вест Бромвич
Желтая карточка
К. Брант
Замена
С. Кокс
️️️️
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 2:0!
Й. Элмандер
Замена
И. Класнич
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Ф. Муамба
Замена
И. Миллер
️️️️
Д. Моррисон
Замена
С. Риккеттс
️️️️
Г. Стейнссон
ГОЛ! 1:0!
М. Тэйлор
Пас отдал
Л. Чхун-Ен
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
22
Стюарт Холден
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
19
Мартин Петров
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
24
Кэхилл
31
Стейнссон
31
Тэйлор
21
Муамба
22
Холден
72
Ли Чхун-Ен
11
Элмандер
24
Дэйвис
4-4-2
33
Карсон
20
Шарнер
18
Хара
30
Тамаш
16
Чех
11
Брант
7
Моррисон
21
Мулумбу
18
Дорранс
22
Тчои
27
Одемвингие
31
Стейнссон
18
Риккеттс
18
Риккеттс
31
Стейнссон
21
Муамба
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Муамба
72
Ли Чхун-Ен
39
Класнич
39
Класнич
72
Ли Чхун-Ен
7
Моррисон
11
Миллер
11
Миллер
7
Моррисон
21
Мулумбу
10
Кокс
10
Кокс
21
Мулумбу
Остались в запасе
Болтон
Вест Бромвич
1
Адам Богдан
ВР
17
Робби Блэйк
ЛП
19
Мартин Петров
ЛП
19
Родриго
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
17
Робби Блэйк
ЛП
19
Мартин Петров
ЛП
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
10
Джайлз Барнс
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Болтон - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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