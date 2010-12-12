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Болтон - Блэкберн
Болтон - Блэкберн: обзор матча 12 декабря 2010
Болтон
12.12.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
65'
Ф. Муамба
88'
С. Холден
87'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Блэкберн
Желтая карточка
Р. Нельсен
ГОЛ! 2:1!
С. Холден
Пас отдал
К. Дэйвис
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
Пас отдал
Д. Робертс
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Э. Диуф
Замена
М. Тэйлор
️️️️
М. Петров
Замена
Д. Данн
️️️️
М. Сальгадо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Муамба
Желтая карточка
Й. Элмандер
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Ольссон
Желтая карточка
М. Ольссон
Замена
Ф. Муамба
️️️️
Л. Чхун-Ен
Вторая желтая
М. Дэйвис
Желтая карточка
М. Дэйвис
Желтая карточка
З. Найт
Желтая карточка
Ф. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
22
Стюарт Холден
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
17
Дэвид Данн
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
24
Кэхилл
18
Риккеттс
19
Петров
16
Дэйвис
72
Ли Чхун-Ен
22
Холден
24
Дэйвис
11
Элмандер
3-2-2-2
17
Робинсон
4
Самба
17
Нельсен
13
Ольссон
2
Сальгадо
28
Живе
7
Эмертон
8
Педерсен
33
Робертс
21
Диуф
19
Петров
31
Тэйлор
31
Тэйлор
19
Петров
72
Ли Чхун-Ен
21
Муамба
21
Муамба
72
Ли Чхун-Ен
2
Сальгадо
17
Данн
17
Данн
2
Сальгадо
21
Диуф
30
Хойлетт
30
Хойлетт
21
Диуф
13
Ольссон
92
Диуф
92
Диуф
13
Ольссон
Остались в запасе
Болтон
Блэкберн
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
39
Иван Класнич
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Болтон - Блэкберн
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Рибок
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