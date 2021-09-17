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Дмитрий Попов
Новости
Дмитрий Попов - новости
Завершил карьеру
27 февраля 1967 (59)
| Полузащитник
174 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Мележиков: «Попов фактически сбежал. Его высказывания ударили по «Спартаку»
2021.09.17 12:59
13
«Мутко против»: Попов уволился из «Спартака» из-за угрозы уголовного преследования. Он хотел обмануть Федуна на 7,5 миллиона
2021.08.12 15:58
32
Фото
«Истерику Тедеско возьму на себя». Зарема просила Попова избавиться от Мозеса и заявить Рошу
2021.08.06 12:26
29
«Матч ТВ»: глава селекции «Шахтера» Боту – кандидат на замену Попова в «Спартаке»
2021.08.05 18:57
23
Смородская: «Зарема уволила Попова? Она никто и звать ее никак. Во всем виноват Федун»
2021.08.05 17:34
21
РБК: Федун запретил игрокам «Спартака» комментировать отставку Попова, пригрозив крупным штрафом
2021.08.05 14:54
26
«СЭ»: Попов подписал документы об отставке из «Спартака»
2021.08.05 13:59
11
Попов – о трансферных планах «Спартака»: «Мы ограничены из-за лимита»
2021.07.03 13:55
7
Зарема: «Попов врал, что Фонсека просил у «Спартака» 5 миллионов. Он был готов работать за 3 миллиона чистыми»
2021.06.16 17:45
28
Директор «Спартака» Попов: «Фонсека просил в два раза больше Витории. Он того не стоит»
2021.06.15 08:34
4
Попов: «Не буду оспаривать факт, что Хендрикс проиграл конкуренцию в «Спартаке»
2021.06.14 23:46
3
Дмитрий Попов: «Не интересовались Пиняевым. Он еще не дорос до «Спартака»
2021.06.14 18:37
5
Директор «Спартака» Попов: «Если цели не будут выполнены, я готов уйти из клуба»
2021.06.14 16:47
8
Зарема – о Попове и Газизове: «Они не представили стратегию развития «Спартака». «Стать чемпионом» – не стратегия, а лозунг»
2021.05.24 17:59
11
Директор «Спартака»: «Промеса можно сравнить с Роналду. Этот человек ненавидит проигрывать»
2021.03.04 17:34
8
Официально: «Спартак» объявил об уходе Газизова
2020.12.08 19:19
38
«Спартак»: «Вопрос об отставке Газизова не стоит. Попов уже начал работать»
2020.11.27 12:34
6
«Чемпионат»: супруга Федуна Зарема Салихова может войти в руководство «Спартака»
2020.11.27 09:04
28
«Либо он, либо я». Газизов не принял Попова на работу в «Спартак»
2020.11.27 08:54
28
Официально: Попов – новый спортивный директор «Спартака»
2020.11.26 12:15
7
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Вчера, 23:58
Жена Батракова тремя словами отреагировала на разгромное поражение «Галатасарая»
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