«Матч ТВ»: глава селекции «Шахтера» Боту – кандидат на замену Попова в «Спартаке»

Хороший вариант. Если придет в Спартак, думаю следующим тренером будет Фонсека. Тем более он свободен.
Стало известно, кто может сменить Дмитрия Попова на посту спортивного директора «Спартака».
По информации «Матч ТВ», Жозе Боту – один из возможных кандидатов на освободившееся место.
- Боту – директор департамента селекции в донецком «Шахтере». Он занимает эту должность с 2018 года.
- С 2016 по 2019-й год он работал в «Шахтере» вместе с Паулу Фонсекой, которым интересовался «Спартак».
- Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.