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    «Матч ТВ»: глава селекции «Шахтера» Боту – кандидат на замену Попова в «Спартаке»

    Стало известно, кто может сменить Дмитрия Попова на посту спортивного директора «Спартака».

    По информации «Матч ТВ», Жозе Боту – один из возможных кандидатов на освободившееся место.

    • Боту – директор департамента селекции в донецком «Шахтере». Он занимает эту должность с 2018 года.
    • С 2016 по 2019-й год он работал в «Шахтере» вместе с Паулу Фонсекой, которым интересовался «Спартак».
    • Попов занимал пост спортивного директора московского клуба с ноября 2020 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11282

      Hektor 84 2 минуты назад

      Хороший вариант. Если придет в Спартак, думаю следующим тренером будет Фонсека. Тем более он свободен.

      0
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      Рейтинг: +7076

      playsh 7 минут назад

      Ребята,а Вы не забыли,что Шахтёр базируется в Харькове,а не в Донецке? И с кем играет в ихнем чемпионате?Игроки оттуда в Россию не очень-то рвутся. Это я к тому,что оттуда в Россию так просто не отпустят,либо с клеймом предателя,либо с задачей сделать всё наоборот.

      1
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      Рейтинг: +152

      Sancho010365 > playsh 7 минут назад

      Ради футбола можно уговорить, хотя бы попытаться. Я давно сватаю с Динамо К в Спартак нашего Цыганкова. Он бы украсил Ваш Спартак, летал бы как Павлюченко.

      1
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      Рейтинг: +4961

      filosof sparty 9 минут назад

      Сомневаюсь, что отдадут, если это именно его скилл позволяет Шахтёру из раза в раз делать удачные покупки

      2
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      Рейтинг: +152

      Sancho010365 15 минут назад

      Мужики, ну наконец-то сегодня одни хорошие новости до 19.00. После двух матчей Сочи и Рубина видно будет. Пока не начнут поступать игроки с Украины до Спартака, ни фига толку не будет. Перекинусь, я давно бы на месте Галицкого и Кадырова в футбольных вопросах контактировал бы с Ахметовым. Ну посмотрите кого Шахтёр берёт в 17-18 лет с Бразилии и кого Краснодар или Спартак, про Ахмат помолчу. И даже сердце разрывается какая классная молодежь в Заре, Мариуполе там же одни воспитанники Шахтёра. Только они смогут переломить игру в Спартаке и брать их нужно за приличные деньги, посмотрите на Ракицкого в Зените или Ивана Ордеца в Динамо М., это основа в командах. И уважать их нужно за талант футбольный, уважать а не трепаться языком.

      2
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      Рейтинг: +49951

      portero 33 минуты назад

      Давно удивляюсь , почему наши не могут переманить того кто тащит в Шахтер игроков недорогих? денег отобьют однозначно , если конечно Боту главные подгоны Шахтеру делал , а не его зам....
      если получится, то у Спартака впереди качественные перемены!

      3
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      Рейтинг: +8776

      житель СПб 34 минуты назад

      Интересный вариант!

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