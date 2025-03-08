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Александр Панов
Новости
Александр Панов - новости
Завершил карьеру
21 сентября 1975 (50)
| Нападающий
170 см | 49 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Панов рассказал, как грабил людей в подростковом возрасте
2025.03.08 16:07
2
Панов назвал причину спада у «Зенита»
2025.01.02 14:19
2
Мостовой рассказал, как Десайи перепутал Панова с ребенком перед знаменитым матчем Франция – Россия
2024.06.25 13:06
Панов оценил возможности «Краснодара» для победы в РПЛ
2024.01.16 10:46
5
Панов объяснил, почему не ходит на матчи «Спартака»
2024.01.15 09:49
6
Все русские футболисты, игравшие в Лиге 1 до Кузяева: Мостовой, Сычев, Семак и другие
2023.07.13 11:17
5
Панов: «Спартак» при Ваноли более логичен по сравнению с Виторией»
2022.02.28 10:39
3
Аршавин: «Панов болеет за «Спартак»? Этого оборванца надо в психиатрическую больницу отвести»
2020.11.06 21:20
36
Панов: «Дзюба зачахнет, если его выдернуть из «Зенита» в Европу»
2020.05.25 08:17
7
Панов: «В подростковом возрасте воровал и принимал наркотики. Если бы не футбол, ждала бы меня тюремная «карьера»
2020.04.27 08:18
7
Панов: «Пауза в чемпионате России рождает новую интригу»
2020.04.14 09:14
3
Панов: «Я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»
2020.03.03 00:18
56
Панов: «Зенит» не пригласил меня на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финалу даже не позвонили»
2020.03.02 21:35
24
Панов: «Дзюба не следил за языком и позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес болельщиков «Спартака»
2019.11.25 18:54
40
Панов: «Меня звали в «Спартак», но я отказался. Не мог предать свой клуб в отличие от Быстрова»
2019.05.25 17:59
31
Экс-игрок «Зенита» Панов – об РФС: «С удовольствием разгреб бы это болото»
2019.01.12 09:36
10
Панов: «Чуть задели – и на Кокорина с Мамаевым сразу заявление пишут. Бред какой-то»
2018.12.30 14:12
15
Панов: «Зениту» нужен бомбардир. Такой, как Левандовски»
2018.12.18 10:51
16
Панов: «Я бы позвал в «Спартак» Венгера. Это было бы круто!»
2018.10.29 10:41
19
Панов: «Сейчас Карпин не пойдет в «Спартак» из-за руководства. Не те у него амбиции»
2018.10.29 07:17
13
Панов: «Еду с бригадой в Питер топить за «Спартак». Фанатов «Зенита» не боюсь»
2018.09.01 08:39
54
Панов: «Я не предавал «Зенит» и никому ничего не должен»
2018.09.01 08:09
21
Панов – о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов: «Возможно, стоит вернуться к практике запирания игроков на базе»
2018.08.16 14:12
3
Панов: «Атакующая Турция – это отличная проверка на прочность для сборной России»
2018.06.05 07:04
12
Панов: «Желаю Бразилии победить на ЧМ, а России – обыграть немцев и испанцев»
2018.06.02 14:59
14
Панов: «Итоговое второе место «Спартака» будет означать, что сезон не провальный»
2018.05.05 06:04
8
Панов считает, что Семин знает, как сделать «Локомотив» чемпионом
2018.03.31 07:40
1
Паредес заявил, что никогда не стал бы болеть за принципиального соперника, как Панов
2017.11.25 09:27
20
Панов: «Марибор» просто так во вторник не сдастся»
2017.11.21 07:53
2
Экс-зенитовец Панов: «Фанатская трибуна «Спартака» заново влюбила меня в футбол»
2017.09.10 16:08
8
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