Панов: «Еду с бригадой в Питер топить за «Спартак». Фанатов «Зенита» не боюсь»

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов рассказал, что едет на матч шестого тура РПЛ между зенитовцами и «Спартаком». Москвич будет поддерживать красно-белых.

– Поедете на воскресный матч «Зенит» – «Спартак»?

– Да, конечно. Едем топить за красно-белых.

– Не пугает прошлогодняя история, когда фанаты «Зенита» атаковали вас возле стадиона «Санкт-Петербург»?

– Кто старое помянет, тому глаз вон.

– Значит, не боитесь, что питерцы опять на вас нападут?

– Нет. Ну даже если что-то и случится, ничего страшного. Я же теперь не один еду. За меня есть, кому постоять. Так что если что…

– Есть своя бригада?

– Да, бригада. Поймите, мы едем туда не драться, а просто поддержать команду. Прошлогодний инцидент даже не вспоминаю. Зачем о плохом думать? Нужно же быть позитивным.