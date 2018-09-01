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    Панов: «Еду с бригадой в Питер топить за «Спартак». Фанатов «Зенита» не боюсь»

    Бывший форвард «Зенита» Александр Панов рассказал, что едет на матч шестого тура РПЛ между зенитовцами и «Спартаком». Москвич будет поддерживать красно-белых.

    – Поедете на воскресный матч «Зенит» – «Спартак»?

    – Да, конечно. Едем топить за красно-белых.

    – Не пугает прошлогодняя история, когда фанаты «Зенита» атаковали вас возле стадиона «Санкт-Петербург»?

    – Кто старое помянет, тому глаз вон.

    – Значит, не боитесь, что питерцы опять на вас нападут?

    – Нет. Ну даже если что-то и случится, ничего страшного. Я же теперь не один еду. За меня есть, кому постоять. Так что если что…

    – Есть своя бригада?

    – Да, бригада. Поймите, мы едем туда не драться, а просто поддержать команду. Прошлогодний инцидент даже не вспоминаю. Зачем о плохом думать? Нужно же быть позитивным.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2018 08:39
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 17:29

      Ну,не люблю я ругаться, а сдержаться не могу ДОЛБЕНЬ! Хотел сказать , чтоб заканчиволось Б.и перед ним Е

      -1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 16:56

      Отчаянный и смелый.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 1 сентября 2018, 15:54

      Бригадир хренов,видать ещё из 90-х выехать не может

      0
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      Рейтинг: +13

      Reddir 1 сентября 2018, 15:42

      Нет на него Тараса Бульбы...
      Но, Иуда сам осину выбрал.

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 1 сентября 2018, 15:10

      За Спартак? Он же вроде за зенит играл, не? Чё ему в зените сделали плохого, зарплату не дали?

      0
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      Рейтинг: +67327

      portero 1 сентября 2018, 14:25

      ждем хорошую игру,
      а Панову болей и ори на стадионе ,а не пиарься в инете.

      6
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 1 сентября 2018, 14:21

      Мы верим в ЗЕНИТ.

      -1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 1 сентября 2018, 14:19

      Меняется мир,меняемся мы,меняется футбол,меняются болельщики.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      Hansson 1 сентября 2018, 14:17

      «Бригадир хренов»(с)

      0
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      Рейтинг: +1447

      Toomans 1 сентября 2018, 14:03

      Стыдно за ту ситуацию. Очень некрасиво получилось. Топит за КБ - пусть топит. Это его право. А болелам Зенита надо просто....расслабиться и забыть. ПОнять и простить, если так можно выразиться.

      2
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      Рейтинг: +67327

      portero > Toomans 1 сентября 2018, 14:21

      болельщиков 50 000 на стадион придет, так что имеется вероятность что колпинский найдет кого хочет.
      ну если искать будет.

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