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  • Панов: «Еду с бригадой в Питер топить за «Спартак». Фанатов «Зенита» не боюсь»

Панов: «Еду с бригадой в Питер топить за «Спартак». Фанатов «Зенита» не боюсь»

1 сентября 2018, 08:39
54

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов рассказал, что едет на матч шестого тура РПЛ между зенитовцами и «Спартаком». Москвич будет поддерживать красно-белых.

– Поедете на воскресный матч «Зенит» – «Спартак»?

– Да, конечно. Едем топить за красно-белых.

– Не пугает прошлогодняя история, когда фанаты «Зенита» атаковали вас возле стадиона «Санкт-Петербург»?

– Кто старое помянет, тому глаз вон.

– Значит, не боитесь, что питерцы опять на вас нападут?

– Нет. Ну даже если что-то и случится, ничего страшного. Я же теперь не один еду. За меня есть, кому постоять. Так что если что…

– Есть своя бригада?

– Да, бригада. Поймите, мы едем туда не драться, а просто поддержать команду. Прошлогодний инцидент даже не вспоминаю. Зачем о плохом думать? Нужно же быть позитивным.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Панов Александр
Комментарии (54)
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prezent2017
1535780802
Мелкий предатель, кому ты нужен, дешевка!
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Обер-КанцлерЪ
1535781149
"За меня есть, кому постоять. " Мужика своего с собой взял чтоли?
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oyabun
1535781609
Человек хочет болеть за истинно народную команду, а не за искусственно созданную за деньги налогоплательщиков, которых даже не спросили. Достойно уважения!
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docndoc
1535784688
Ну и молодец, что не боишься.)) Однако, шапка-невидимка не помешает))
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Igor Belousov
1535790101
молодец паныч
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Project Бабангида
1535791138
после матча: "еду с бригадой медиков в реанимацию. никого не боюсь , зенит чемпион, Гулливеру привет, меня скоро выличат "
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smersh45
1535791515
кому ты нужен ???
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Nik SM
1535792041
Молодец Саня! Осталось нашим в воскресенье провинциалов обыграть.
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OfaZavr
1535792085
молодец, не отказывается от боления и команды ни при каких обстоятельствах)
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portero
1535801138
ждем хорошую игру, а Панову болей и ори на стадионе ,а не пиарься в инете.
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