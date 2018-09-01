Панов: «Еду с бригадой в Питер топить за «Спартак». Фанатов «Зенита» не боюсь»

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов рассказал, что едет на матч шестого тура РПЛ между зенитовцами и «Спартаком». Москвич будет поддерживать красно-белых.
– Поедете на воскресный матч «Зенит» – «Спартак»?
– Да, конечно. Едем топить за красно-белых.
– Не пугает прошлогодняя история, когда фанаты «Зенита» атаковали вас возле стадиона «Санкт-Петербург»?
– Кто старое помянет, тому глаз вон.
– Значит, не боитесь, что питерцы опять на вас нападут?
– Нет. Ну даже если что-то и случится, ничего страшного. Я же теперь не один еду. За меня есть, кому постоять. Так что если что…
– Есть своя бригада?
– Да, бригада. Поймите, мы едем туда не драться, а просто поддержать команду. Прошлогодний инцидент даже не вспоминаю. Зачем о плохом думать? Нужно же быть позитивным.