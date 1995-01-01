Панов: «Меня звали в «Спартак», но я отказался. Не мог предать свой клуб в отличие от Быстрова»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал, почему не перешел в «Спартак», и почему стал болеть за москвичей после окончания карьеры.

– Спросили Владимира Быстрова, за «Зенит» он или за «Спартак». Потому что, есть же Саша Панов, который был зенитовцем, а теперь болеет за «Спартак». Его версия: вы хотели перейти в «Спартак», но вас «Зенит» не отпустил, и вы на клуб обиделись.

– Это все неправда. На самом деле меня звали в «Спартак», но я отказался. Сказал, что не могу предать свой клуб, свой город и поэтому никогда к вам не перейду. И не перешел. В отличие, кстати, от Быстрова.

– Сейчас вам ближе «Спартак» как болельщику?

– Ну вот многие же пишут, обсуждают, но ничего не понимают при этом. Объясняю еще раз: живя в Москве, я никогда не болел ни за какой клуб. Мне было все равно – «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» там играет, «Зенит» или «Динамо». Я просто смотрел футбол. А когда я пришел на стадион, так получилось, что это был матч «Спартака». Ну а куда мне идти? В Черкизово? «Локомотив» для меня никогда не был близким клубом. У ЦСКА в тот период не было стадиона. У «Динамо» тоже не было стадиона. У «Спартака» был стадион. Мне сказали: «Ну пойдемте на «Спартак». «Ну пошли», – говорю.

Как раз играли с «Краснодаром» в 2016 году. И, когда «Спартак» победил 2:0, я услышал рев трибун, вспомнил, как это было раньше. Это меня вдохновило. Сама атмосфера стадиона. Другого у меня не было. На «Открытие арене» было здорово! Я давно не ощущал такого кайфа – просто быть на стадионе, болеть за какую-то команду. В тот период просто понравились ощущения, эмоции, на тот момент мне в жизни этого не хватало.

Многие же не понимают этого. Потому что никто не играл в футбол на таком уровне, как я, например. Болельщики только ездят, смотрят, что-то рассуждают там. А когда ты играешь, привыкаешь к реву стадиона, атмосфере большого футбола, то потом без этого уже трудно. Этого не хватает. Как наркотики – хочется больше и больше. Именно атмосфера стадиона вдохновляет. И за «Спартак» я стал болеть именно потому, что атмосфера стадиона заводила – не более того.

Если бы я жил в Петербурге, естественно, ходил бы на «Зенит», это было бы круто и естественно. Потому что не на кого больше ходить. Если ты живешь в городе и ходишь на команду, которая там играет, то получаешь кайф, удовольствие. Что, разве болельщики «Зенита», когда ходят на стадион, не получают удовольствия? Получают. От атмосферы, от праздника. То же самое получаю я, живя в Москве.

Мне «Спартак» ближе. Я за них переживаю, езжу на выезды, кайфую от всего этого. Просто нужно понять. Не надо воспринимать это как-то плохо. Ведь я никогда не говорил, что ненавижу ЦСКА или «Зенит». Я всех люблю, уважаю. Это нормальное боление. Я адекватно переживаю за команду, это обычное явление в футболе, так и должно быть. Каждый получает эмоции там, где ему интересно.

Мне интересно в Москве, если я здесь живу. Вот, если бы я жил в Нижнем Новгороде, болел бы за команду из Нижнего Новгорода, правильно? Каждый более там, где ему интересно. «Спартак», что говорить, это самая титулованная команда. Сами посмотрите, сколько болельщиков приезжает поддерживать его на матчи. В тот же Питер сколько приехало. На «Зенит» в Москву столько не приехало. Даже не заполнена была «Открытие Арена». Это о чем говорит? Что болельщиков у «Спартака» всегда больше было и будет – дома, на выездах, не важно где. Для меня это классно. Я с ними общаюсь, переживаю.