Экс-зенитовец Панов: «Фанатская трибуна «Спартака» заново влюбила меня в футбол»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов, входящий сейчас в число актива болельщиков московского «Спартака», рассказал, какое влияние на него оказала красно-белая торсида. По словам экс-игрока, она позволила ему заново полюбить футбол.

«Первый раз я ходил на «Открытие Арену» с детьми года два назад. Атмосфера, которую я ощутил на матче с «Краснодаром», напомнила о прошлом, когда сам играл при битком забитых трибунах. Невероятная атмосфера воскресила сознание. Футбол вновь стал для меня не пресным, а живым, и эту жизнь я ощущаю всякий раз посещая спартаковскую арену.

Потом у меня случилась пауза, но в начале прошлого сезона опять отправился на «Краснодар» с детьми и испытал такие же восхитительные эмоции. С тех пор стал ходить на стадион регулярно. Сначала смотрел матчи по центру на «цэшке», где хороший обзор (спасибо людям, которые доставали билеты!), оттуда наблюдал в частности победный матч с «Зенитом».

А потом на играх с «Томью» и «Тереком» оказался на фанатской трибуне «Спартака» и с новой силой влюбился в футбол. Это стало для меня лучшим внутренним психологическим событием за последние годы. Я снова вернулся в футбол, пусть в качестве болельщика, но в любом случае очень доволен тем, что получаю на стадионе такие эмоции. Огромный положительный заряд. Трудно описать словами, что именно я ощущаю», – говорит Панов.

За свою карьеру форвард провел за «Зенит» 123 матча и забил 29 голов.