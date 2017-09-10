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    Экс-зенитовец Панов: «Фанатская трибуна «Спартака» заново влюбила меня в футбол»

    Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов, входящий сейчас в число актива болельщиков московского «Спартака», рассказал, какое влияние на него оказала красно-белая торсида. По словам экс-игрока, она позволила ему заново полюбить футбол.

    «Первый раз я ходил на «Открытие Арену» с детьми года два назад. Атмосфера, которую я ощутил на матче с «Краснодаром», напомнила о прошлом, когда сам играл при битком забитых трибунах. Невероятная атмосфера воскресила сознание. Футбол вновь стал для меня не пресным, а живым, и эту жизнь я ощущаю всякий раз посещая спартаковскую арену.

    Потом у меня случилась пауза, но в начале прошлого сезона опять отправился на «Краснодар» с детьми и испытал такие же восхитительные эмоции. С тех пор стал ходить на стадион регулярно. Сначала смотрел матчи по центру на «цэшке», где хороший обзор (спасибо людям, которые доставали билеты!), оттуда наблюдал в частности победный матч с «Зенитом».

    А потом на играх с «Томью» и «Тереком» оказался на фанатской трибуне «Спартака» и с новой силой влюбился в футбол. Это стало для меня лучшим внутренним психологическим событием за последние годы. Я снова вернулся в футбол, пусть в качестве болельщика, но в любом случае очень доволен тем, что получаю на стадионе такие эмоции. Огромный положительный заряд. Трудно описать словами, что именно я ощущаю», – говорит Панов.

    За свою карьеру форвард провел за «Зенит» 123 матча и забил 29 голов.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.09.2017 16:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 сентября 2017, 21:16

      Экс-зенитовец Панов: «Фанатская трибуна «Спартака» заново отлюбила меня "

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 10 сентября 2017, 19:49

      Какая-то нездоровая любовь у Саши образовалась в Москве. Может, к психотерапевту?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      atillla 10 сентября 2017, 19:21

      Красавчик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 сентября 2017, 17:36

      ему доставали билеты?? он че купить не мог их?? пробухал все что ли...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 сентября 2017, 17:31

      Опять всплыл этот болельщик с нетрадиционной футбольной ориентацией ! Зачем вы его постите, бомбардир ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 сентября 2017, 17:16

      Ну хоть что-то тебе вставляет после китайского героина, гепатитник колпинский.

      1
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== 10 сентября 2017, 16:19

      Молодец.Уважаю упёртых людей.удачи Санёк.

      5
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 10 сентября 2017, 16:17

      Ну наконец то, а то тут люди уже соскучились по тебе...

      5
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