Панов оценил возможности «Краснодара» для победы в РПЛ

Бывший нападающий «Зенита», «Торпедо» и сборной России Александр Панов рассказал, от чего будет зависеть исход борьбы за чемпионский титул в РПЛ.

«Приятно, что «Краснодар» ведет борьбу за чемпионство. Очень рад, что это амбициозная команда с такой академией. Это должно дать свои плоды. Да, у них тоже играют иностранцы хорошего уровня, как и у «Зенита», но делают они это вместе с воспитанниками клуба.

«Краснодар» – молодцы, но у них нет опыта в чемпионской гонке на дистанции. «Зенит» все-таки четыре раза подряд занимал первое место, сейчас они уверенно играют. Где-то у команды Семака может случиться спад, но все равно догоняют соперника и вырывают очки там, где многие теряют.

Будет прекрасно, если «Краснодар» выиграет чемпионат. Смена чемпиона будет уже в новинку для нас – зрителей, а для самих футболистов «Краснодара» это важно.

Самое главное, чтобы они не лопнули на полпути, а шли вперед. Хотя тренер у них качественный и опытный, но все зависит от дистанции и подготовки в межсезонье», – сказал Панов.