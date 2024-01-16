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    Панов оценил возможности «Краснодара» для победы в РПЛ

    Бывший нападающий «Зенита», «Торпедо» и сборной России Александр Панов рассказал, от чего будет зависеть исход борьбы за чемпионский титул в РПЛ.

    «Приятно, что «Краснодар» ведет борьбу за чемпионство. Очень рад, что это амбициозная команда с такой академией. Это должно дать свои плоды. Да, у них тоже играют иностранцы хорошего уровня, как и у «Зенита», но делают они это вместе с воспитанниками клуба.

    «Краснодар» – молодцы, но у них нет опыта в чемпионской гонке на дистанции. «Зенит» все-таки четыре раза подряд занимал первое место, сейчас они уверенно играют. Где-то у команды Семака может случиться спад, но все равно догоняют соперника и вырывают очки там, где многие теряют.

    Будет прекрасно, если «Краснодар» выиграет чемпионат. Смена чемпиона будет уже в новинку для нас – зрителей, а для самих футболистов «Краснодара» это важно.

    Самое главное, чтобы они не лопнули на полпути, а шли вперед. Хотя тренер у них качественный и опытный, но все зависит от дистанции и подготовки в межсезонье», – сказал Панов.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 18 туров с 38 очками. «Зенит» отстает на два очка.
    • Третье место занимает «Динамо» (32 очка), далее идут «Локомотив» (31), «Спартак» (30).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:46
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    Комментарии (2)
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    slavutiq70
    1705394086
    Конечно болею за своих ...ну нам не светит ...так что в чемпионской гонке болею за Краснодар ...
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    O-kolesov
    1705397235
    Жив ещё иуда.
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