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    Панов: «Я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов признался, что болел за «Спартак» еще будучи игроком петербургской команды.

    – Можно сказать, что вы болеете за московский «Спартак» еще и потому, что там появляются свои воспитанники?

    – Безусловно, этот фактор влияет. Хотя в «Спартаке» тоже хватает иностранцев. Иностранный тренер. Сегодня я – фанат «Спартака». Езжу с командой на выезды. Но я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените».

    – Да?

    – «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Болеть больше было не за кого.

    – Дайте совет, как вести себя людям, которые живут в Петербурге, но болеют за «Спартак»? Им надо скрывать свои чувства, ведь не все могут воспринять адекватно

    – Я знаю, что в Петербурге есть наши «мясные» болельщики. На самом деле их не мало. Я бы хотел вспомнить классический мультик про кота Леопольда, который говорил мышам: «Ребята, давайте жить дружно». Тем более они болеют за русский клуб, с русскими традициями.

    Крутость должна проявляться в том, чтобы на стадионах была атмосфера, сочетающаяся с важностью матчей. Кайф в том, чтобы выплеснуть эмоции. Каждый болеет за свою команду. Радуется ее победам и огорчается поражениям. Можно не любить, но вражды между клубами я не понимаю. Это уже последняя стадия.

    • Панов – воспитанник «Зенита».
    • За основу петербуржцев он выступал в 1994 году, с 1997 по 2000 год, а также с 2006 по 2007 год.
    • Суммарно форвард забил 30 голов в 103 матчах.

    Панов: «Зенит» не пригласил меня на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финалу даже не позвонили»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1267

      alarm 27 минут назад

      позор косорылому дегенерату!

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      Рейтинг: +179

      rammax fcsm > alarm 13 минут назад

      Посмотри-ка, посмотри,
      Как аларм сосёт х у и....
      По самые гланды принимает!!!
      И такое, бл...бывает???!!

      0
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      Рейтинг: +2337

      Павелий 28 минут назад

      Саша, спасибо, что поддерживаешь нас - красно-белых жителей Питера!

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      Рейтинг: +15685

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Всё правильно! Вперёд Спартак!!!

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      Рейтинг: +1353

      serhio80 40 минут назад

      Стыдно за бзенит

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