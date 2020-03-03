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  • Панов: «Я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»

Панов: «Я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»

3 марта 2020, 00:18
56

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов признался, что болел за «Спартак» еще будучи игроком петербургской команды.

– Можно сказать, что вы болеете за московский «Спартак» еще и потому, что там появляются свои воспитанники?

– Безусловно, этот фактор влияет. Хотя в «Спартаке» тоже хватает иностранцев. Иностранный тренер. Сегодня я – фанат «Спартака». Езжу с командой на выезды. Но я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените».

– Да?

– «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Болеть больше было не за кого.

– Дайте совет, как вести себя людям, которые живут в Петербурге, но болеют за «Спартак»? Им надо скрывать свои чувства, ведь не все могут воспринять адекватно

– Я знаю, что в Петербурге есть наши «мясные» болельщики. На самом деле их не мало. Я бы хотел вспомнить классический мультик про кота Леопольда, который говорил мышам: «Ребята, давайте жить дружно». Тем более они болеют за русский клуб, с русскими традициями.

Крутость должна проявляться в том, чтобы на стадионах была атмосфера, сочетающаяся с важностью матчей. Кайф в том, чтобы выплеснуть эмоции. Каждый болеет за свою команду. Радуется ее победам и огорчается поражениям. Можно не любить, но вражды между клубами я не понимаю. Это уже последняя стадия.

  • Панов – воспитанник «Зенита».
  • За основу петербуржцев он выступал в 1994 году, с 1997 по 2000 год, а также с 2006 по 2007 год.
  • Суммарно форвард забил 30 голов в 103 матчах.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Панов Александр
Комментарии (56)
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Павелий
1583185432
Саша, спасибо, что поддерживаешь нас - красно-белых жителей Питера!
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acor94
1583189899
Стыдно за Панова
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Portoz
1583191386
Зенит дно,даже сейчас с таким баблом,так обсираются
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gor77
1583207854
Прежде, чем минусовать, сначала подумайте! Речь не о Панове. Это о воспитании! Я болею за ЦСКА, мой приятель за Спартак, друг за Торпедо(да, да!), а товарищ за Зенит. И как-то ещё ни разу не было того, что творится здесь.((( Много можем говорить о своих клубах и о других, но чтобы вот так обсерать и сквернословить в адрес другого клуба - фиг!!! НИ РАЗУ!!! Ведь если посмотреть со стороны на таких "болельщиков", то вспоминается старая фраза из "Ералаша"(кто помнит!) - "А потому что мы банда"! Люди приходят на стадион или смотрят по телеку матч, представление, спектакль. А не выяснять - кто из болельщиков круче. Кстати, что-то не помню, чтобы во время или после матчей в хоккее или баскетболе были такие драки, в прямом и переносном смысле. А в этих видах спорта у России достижений намного больше, чем в футболе. "Может что-то в консерватории не так?"(М. М. Жванецкий) ps: самое смешное, что по одному все эти "болельщики" вполне вменяемые люди! ))))
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Диктор
1583209303
Согласен с ниже высказавшемся.Воспитание великая штука.И увы что основная масса болельщиков дегенераты тут уже ничего не поделаешь.Какая разница где живет человек????? И еще согласен что все храбры только в стае.
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Nekit92
1583212972
На соккере написали болеет за хрюшатник 2 года, здесь пишут еще когда играл за зенит. Чему верить? Пусть не обижается, что он предатель и шл@ха
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VVM1964
1583219679
" Я знаю, что в Петербурге есть наши «мясные» болельщики " - и это борат , аларм и литейный - они же ни спать , ни есть спокойно не могут , проснулись и к компу - как там Спартак , какие новости , переживают , волнуются , а что бы не заподозрили их истинных пристрастий , они для маскировки всякую хрень пишут )))
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izy
1583223075
Да на голову ты болел, болеешь,и будешь болеть!Тьфу,проститутка.
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shuravi01
1583223907
Вот же шалава!!!
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zigbert
1583233466
Скорей всего Панов не болел а предпочитал Спартак другим командам. Как можно болеть и забивать мячи своей команде? Конечно эти слова сильно задели болельщиков Зенита. Но сейчас он живет в Москве и имеет право болеть за кого угодно.
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