Панов: «Зенит» не пригласил меня на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финалу даже не позвонили»

Здесь многие путают понятия ... война и футбол, которые выражаются в нетерпимости к любому, кто уважительно говорит о команде соперников!
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал о сложных отношениях с фанатами петербургского клуба из-за его симпатии к «Спартаку».
– Не все болельщики «Зенита» приходят адекватные на матчи. Многие из них – в алкогольном опьянении. Озлобленные. Выражают свою ненависть. Я был во многих городах России. Там ко мне относились уважительно. То, что я болею за «Спартак», не вызывает у них ко мне агрессии или ненависти. Ведь я никого не предавал! Никому ничего плохого не сделал. Когда я играл за «Зенит», сказал, что никогда не перейду в «Спартак».
– Да, так и было.
– В 1999 году меня звали в «Спартак», но я отказался.
– Почему?
– Сказал, что Петербург для меня очень важен. Как игрок, люблю этот город. И не предам его. В отличие от того, кто сейчас играет в «Зените», а до этого был в «Спартаке».
– Вы имеете в виду Артема Дзюбу?
– И Быстрова тоже. Надо проще ко всему этому относиться. Панов более за «Спартак». И пусть болеет. Когда я играл, отдал «Зениту» все, что можно. Мы смогли выиграть только Кубок России, но для меня это был самый важный финал в жизни. Я был очень горд тем, что являюсь воспитанником «Зенита», и вместе со своей командой из детства выиграл Кубок России. Первый титул в новейшей истории «Зенита». А что было дальше… Меня, например, не пригласили на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финалу даже не позвонили.
– Вы узнавали, кто был инициатором этого?
– Нет. Они могли пригласить, как нормальные цивилизованные люди, а я либо отказаться, либо приехать. Конечно, я бы скорее всего отказался, чтобы не раздражать людей, но что такого плохого я сделал в своей карьере?
- Панов – воспитанник «Зенита».
- За основу петербуржцев он выступал в 1994 году, с 1997 по 2000 год, а также с 2006 по 2007 год.
- Суммарно форвард забил 30 голов в 103 матчах.