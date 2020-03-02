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  • Панов: «Зенит» не пригласил меня на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финалу даже не позвонили»

Панов: «Зенит» не пригласил меня на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финалу даже не позвонили»

2 марта 2020, 21:35
24

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал о сложных отношениях с фанатами петербургского клуба из-за его симпатии к «Спартаку».

– Не все болельщики «Зенита» приходят адекватные на матчи. Многие из них – в алкогольном опьянении. Озлобленные. Выражают свою ненависть. Я был во многих городах России. Там ко мне относились уважительно. То, что я болею за «Спартак», не вызывает у них ко мне агрессии или ненависти. Ведь я никого не предавал! Никому ничего плохого не сделал. Когда я играл за «Зенит», сказал, что никогда не перейду в «Спартак».

– Да, так и было.

– В 1999 году меня звали в «Спартак», но я отказался.

– Почему?

– Сказал, что Петербург для меня очень важен. Как игрок, люблю этот город. И не предам его. В отличие от того, кто сейчас играет в «Зените», а до этого был в «Спартаке».

– Вы имеете в виду Артема Дзюбу?

– И Быстрова тоже. Надо проще ко всему этому относиться. Панов более за «Спартак». И пусть болеет. Когда я играл, отдал «Зениту» все, что можно. Мы смогли выиграть только Кубок России, но для меня это был самый важный финал в жизни. Я был очень горд тем, что являюсь воспитанником «Зенита», и вместе со своей командой из детства выиграл Кубок России. Первый титул в новейшей истории «Зенита». А что было дальше… Меня, например, не пригласили на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финалу даже не позвонили.

– Вы узнавали, кто был инициатором этого?

– Нет. Они могли пригласить, как нормальные цивилизованные люди, а я либо отказаться, либо приехать. Конечно, я бы скорее всего отказался, чтобы не раздражать людей, но что такого плохого я сделал в своей карьере?

  • Панов – воспитанник «Зенита».
  • За основу петербуржцев он выступал в 1994 году, с 1997 по 2000 год, а также с 2006 по 2007 год.
  • Суммарно форвард забил 30 голов в 103 матчах.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Панов Александр
Комментарии (24)
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Hektor 84
1583176807
Забей Саня! Для бомжей легенды это Кокошка и Зе Болотный! Болей и дальше за Спартак. Ты ни кому ни чем не обязан.
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1583176955
Ребята, Ваши заголовки убивают, то выиграть Зенит, то главный герой финалу. Вы на работу взяли человека, который раньше описания к товарам на Алиэкспресс писал? А мне на резюме так никто и не ответил(
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Диктор
1583178289
Успокойся Саша,что еще от них ждать то ? И про Деревянного правду сказал,человек должен быть верен своим цветам.В этом и заключается порядочность.
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ZAITZEFF2011
1583182028
Автора статьи за рукожопое и неграмотное написание статьи нужно гнать на переобучение в школу. Кругом ошибки.
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paracetamol
1583182399
Этот шибздик прилично дерьма на Зенит вылил. Так что пусть не обижается. Да и быстров тоже не мало!
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DOCTOR PENALTY
1583183906
Бл**ская тусовка во всей красе!
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Kollljan
1583208842
Автору этой статейки, перед тем как писать её, надо было бы выучить падежи... На всякий случай.
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СанСанычЯ
1583218536
Деталей торжества не уточняют... А кого позвали? Кто отмечал? Похоже сам придумал, сам поверил, сам обиделся!)))) Как девочка ей богу... Шурочка колпинская)))
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izy
1583223205
За свои слова и поступки,в недалёком прошлом приходится отвечать!Тьфу,проститутка!
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alp
1583225250
о! дак вот откуда ноги то растут ))) а то за спартак он болеет , ага, ага )))
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