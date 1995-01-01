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    Панов: «Зенит» не пригласил меня на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финалу даже не позвонили»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал о сложных отношениях с фанатами петербургского клуба из-за его симпатии к «Спартаку».

    – Не все болельщики «Зенита» приходят адекватные на матчи. Многие из них – в алкогольном опьянении. Озлобленные. Выражают свою ненависть. Я был во многих городах России. Там ко мне относились уважительно. То, что я болею за «Спартак», не вызывает у них ко мне агрессии или ненависти. Ведь я никого не предавал! Никому ничего плохого не сделал. Когда я играл за «Зенит», сказал, что никогда не перейду в «Спартак».

    – Да, так и было.

    – В 1999 году меня звали в «Спартак», но я отказался.

    – Почему?

    – Сказал, что Петербург для меня очень важен. Как игрок, люблю этот город. И не предам его. В отличие от того, кто сейчас играет в «Зените», а до этого был в «Спартаке».

    – Вы имеете в виду Артема Дзюбу?

    – И Быстрова тоже. Надо проще ко всему этому относиться. Панов более за «Спартак». И пусть болеет. Когда я играл, отдал «Зениту» все, что можно. Мы смогли выиграть только Кубок России, но для меня это был самый важный финал в жизни. Я был очень горд тем, что являюсь воспитанником «Зенита», и вместе со своей командой из детства выиграл Кубок России. Первый титул в новейшей истории «Зенита». А что было дальше… Меня, например, не пригласили на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финалу даже не позвонили.

    – Вы узнавали, кто был инициатором этого?

    – Нет. Они могли пригласить, как нормальные цивилизованные люди, а я либо отказаться, либо приехать. Конечно, я бы скорее всего отказался, чтобы не раздражать людей, но что такого плохого я сделал в своей карьере?

    • Панов – воспитанник «Зенита».
    • За основу петербуржцев он выступал в 1994 году, с 1997 по 2000 год, а также с 2006 по 2007 год.
    • Суммарно форвард забил 30 голов в 103 матчах.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 21:35
    Комментарии20
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      Рейтинг: +2791

      морозз 3 минуты назад

      Здесь многие путают понятия ... война и футбол, которые выражаются в нетерпимости к любому, кто уважительно говорит о команде соперников!

      0
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      Рейтинг: +258

      моэм 16 минут назад

      Не вовремя Панов вылез...сейчас он получит по полной и от отморозков виража , которые когда то назывались - болельщики и от жлобов Газпрома.

      1
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      Рейтинг: +2143

      Давид59 25 минут назад

      Саша, лучше посмотри на себя. Какие могут быть обиды? Ты же не когда-то (как Быстров), а сейчас красно-белый ромбик целуешь. Ну как тебя можно было пригласить? Фанатский сектор стулья бы повырывал и в тебя бы всё это полетело

      1
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      Рейтинг: +1245

      altezzik 32 минуты назад

      За что боролся на то и напоролся. Если жена изменила с врагом, нужно ли приглашать ее на свой день рождения?

      0
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      Рейтинг: +6799

      Диктор 38 минут назад

      Успокойся Саша,что еще от них ждать то ? И про Деревянного правду сказал,человек должен быть верен своим цветам.В этом и заключается порядочность.

      1
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      Рейтинг: +1811

      Борат 41 минуту назад

      Не ссы, рыла! Мясные тебя пригласят на вечеринку в честь 20тилетия взятия двух кубков фон-бет матч-премьер ! Там и оторвёшься! Гыгы

      2
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      Рейтинг: +3443

      3a zenit 43 минуты назад

      потому что ты кукушкой поехал,ещё покусаешь кого-нибудь.

      1
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      Рейтинг: +66

      Karel1977 53 минуты назад

      Свинья ты неблагодарная

      1
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      Рейтинг: +547

      Play 1 час назад

      Ребята, Ваши заголовки убивают, то выиграть Зенит, то главный герой финалу. Вы на работу взяли человека, который раньше описания к товарам на Алиэкспресс писал? А мне на резюме так никто и не ответил(

      0
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      Рейтинг: +1267

      alarm 1 час назад

      в тарасовке реально стал безмозглым, как и положено хряку. особенно порадовало высказывание про алкоголь. как будто в других городах, и даже на той же открывашке, нет любителей выпить перед игрой.

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