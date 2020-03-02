Панов: «Зенит» не пригласил меня на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финалу даже не позвонили»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов рассказал о сложных отношениях с фанатами петербургского клуба из-за его симпатии к «Спартаку».

– Не все болельщики «Зенита» приходят адекватные на матчи. Многие из них – в алкогольном опьянении. Озлобленные. Выражают свою ненависть. Я был во многих городах России. Там ко мне относились уважительно. То, что я болею за «Спартак», не вызывает у них ко мне агрессии или ненависти. Ведь я никого не предавал! Никому ничего плохого не сделал. Когда я играл за «Зенит», сказал, что никогда не перейду в «Спартак».

– Да, так и было.

– В 1999 году меня звали в «Спартак», но я отказался.

– Почему?

– Сказал, что Петербург для меня очень важен. Как игрок, люблю этот город. И не предам его. В отличие от того, кто сейчас играет в «Зените», а до этого был в «Спартаке».

– Вы имеете в виду Артема Дзюбу?

– И Быстрова тоже. Надо проще ко всему этому относиться. Панов более за «Спартак». И пусть болеет. Когда я играл, отдал «Зениту» все, что можно. Мы смогли выиграть только Кубок России, но для меня это был самый важный финал в жизни. Я был очень горд тем, что являюсь воспитанником «Зенита», и вместе со своей командой из детства выиграл Кубок России. Первый титул в новейшей истории «Зенита». А что было дальше… Меня, например, не пригласили на 20-летие победы в Кубке России. Главному герою финалу даже не позвонили.

– Вы узнавали, кто был инициатором этого?

– Нет. Они могли пригласить, как нормальные цивилизованные люди, а я либо отказаться, либо приехать. Конечно, я бы скорее всего отказался, чтобы не раздражать людей, но что такого плохого я сделал в своей карьере?